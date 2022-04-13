Какие виды мяса защищают от тромбов и не повышают холестерин

Многие не представляют прием пищи без мяса, потому что этот продукт вкусный, сытный и идеально сочетается с любым гарниром. Но важно знать, какие виды мяса в умеренном количестве могут принести пользу здоровью, а какие лучше ограничить в рационе.

Полезное мясо (фото из открытых источников)

Мясо кролика

В этом мясе содержится очень много белка — органического вещества, которое обеспечивает поддержку всех клеток организма. Крольчатина легко усваивается и не провоцирует вздутие и газообразование в кишечнике. Это мясо является диетическим, поэтому его можно есть тем, кто сидит на диете.

Индейка

Мясо этой птицы также легко усваивается и является низкокалорийным, поэтому его можно употреблять, не переживая за лишние килограммы. В этом виде мяса содержатся ценные витамины и минералы, которые нужны организму для правильного функционирования. Но главное то, что индейка богата на триптофан — незаменимую аминокислоту, которая поднимает настроение.

Курица

Несмотря на то, что курятина немного уступает индейке по уровню "полезности", ее необходимо включать в свое меню. Куриное мясо очень вкусное и питательное, в его составе много белка, фосфора и других элементов, которые благоприятно сказываются на работе организма. Некоторые исследования доказывают, что куриное мясо положительно влияет на печень, сердце и иммунную систему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за недостатка времени или желания разогревать еду, многие люди устраивают перекусы холодной пищей. Но мало кто знает, что такая привычка может серьезно навредить здоровью, в частности пищеварению. Профессор Уильям Гилман Томпсон выяснил, почему не рекомендуется есть остывшую пищу, особенно мясо.

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