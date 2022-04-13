Какие виды мяса защищают от тромбов и не повышают холестерин

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Многие
не представляют прием пищи без мяса, потому что этот продукт вкусный, сытный и
идеально сочетается с любым гарниром. Но важно знать, какие виды мяса в
умеренном количестве могут принести пользу здоровью, а какие лучше ограничить в
рационе.
Полезное мясо (фото из открытых источников)
Мясо кролика
В
этом мясе содержится очень много белка — органического вещества, которое
обеспечивает поддержку всех клеток организма. Крольчатина легко усваивается и не
провоцирует вздутие и газообразование в кишечнике. Это мясо является
диетическим, поэтому его можно есть тем, кто сидит на диете.
Индейка
Мясо
этой птицы также легко усваивается и является низкокалорийным, поэтому его
можно употреблять, не переживая за лишние килограммы. В этом виде мяса
содержатся ценные витамины и минералы, которые нужны организму для правильного
функционирования. Но главное то, что индейка богата на триптофан — незаменимую
аминокислоту, которая поднимает настроение.
Курица
Несмотря на то, что курятина немного уступает индейке по уровню "полезности", ее необходимо включать в свое меню. Куриное мясо очень вкусное и питательное, в его составе много белка, фосфора и других элементов, которые благоприятно сказываются на работе организма. Некоторые исследования доказывают, что куриное мясо положительно влияет на печень, сердце и иммунную систему.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
из-за недостатка времени или желания разогревать еду, многие люди устраивают
перекусы холодной пищей. Но мало кто знает, что такая привычка может серьезно
навредить здоровью, в частности пищеварению. Профессор Уильям Гилман Томпсон выяснил, почему не
рекомендуется есть остывшую пищу, особенно мясо.
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