Эксперт рассказал, почему нельзя есть холодное мясо

Из-за недостатка времени или желания разогревать еду, многие люди устраивают перекусы холодной пищей. Но мало кто знает, что такая привычка может серьезно навредить здоровью, в частности пищеварению.

почему нельзя есть остывшее мясо / фото: aif.ru

Американский профессор Уильям Гилман Томпсон рассказал, что регулярное употребление остывшей еды, особенно мяса, может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Дело в том, что наш желудок, обученный усваивать теплую пищу, а переваривание холодного мяса для него является очень непростой задачей и для ее "разогрева" он тратит очень много сил. К таким выводам исследователи пришли еще в начале XIX века.

Исследователь провел несколько экспериментов, в процессе которых измерял температуру желудка сразу же после попадания в него горячей и холодной пищи. Он выяснил, что холодная еда вызывает у организма дискомфорт. Спектр побочных реакций может варьироваться от запора к сильной диареи.

Такие выводы ученого поддерживают и современные специалисты. Доктор Марк Маттар говорит, что теплая пища способствует нормальной работе пищеварительной системе, поэтому наши бабушки при боли и спазмах в желудке рекомендовали съесть теплый бульон. И это совет был действительно полезным, ведь теплые блюда действительно помогают мышцам расслабиться, что приводит к успокоению желудка.

Врачи говорят, что лучше есть мясо, температура которого достигает хотя бы 37 градусов. В таком случае ваша пищеварительная система не будет тратить силы и время на разогрев пищи и сразу начнет ее переваривание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что холодная пища способна замедлить обмен веществ и способствует набору лишних килограмм. Какие продукты особенно нельзя есть в холодном виде?

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