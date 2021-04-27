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Главная Новости Здоровье диета и питание Какие продукты нельзя употреблять в холодном виде
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Какие продукты нельзя употреблять в холодном виде

Врачи назвали продукты, которые нельзя употреблять холодными, чтобы не навредить пищеварению и организму в целом

27 апреля 2021, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты не рекомендуют переходить на "холодную диету" и не лениться подогревать еду, потому что холодная пища способна замедлить обмен веществ и способствует набору лишних килограмм. Какие продукты особенно нельзя есть в холодном виде?

Какие продукты нельзя употреблять в холодном виде

Какие продукты нельзя есть холодными (фото из открытых источников)

Врачи отметили, что всегда стоит подогревать белковую пищу, чтобы она успела расщепиться до аминокислот и не попала в кишечник в непереваренном виде. Если этого не делать, то вскоре после приема пищи у вас может появиться тяжесть в желудке или нарушиться пищеварение.  Также в теплом виде необходимо есть любую пищу, которая была приготовлена с помощью масла, поскольку жиры в холодном виде хуже расщепляются. Исключение из этого правила — картофель.

Еще диетологи рекомендуют разогревать продукты, которые подвергались термической обработке. Холодными без опасений можно употреблять только свежие овощи и фрукты. Но перед употреблением их нужно достать из холодильника и подождать полчаса, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. 

Специалисты также не советуют смешивать горячую еду с холодной, потому что такое сочетание может вызвать переедание. Например, этот ход ловко используют рестораны быстрого питания, продавая горячие блюда с холодными напитками. 

Напомним, что горячая еда принесет намного больше пользы организму, чем холодная. Такое заявление сделали исследователи, когда детально изучили восприятие разной пищи человеческим организмом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что напитки горячее 65 градусов могут вызвать рак пищевода, поэтому не стоит увлекаться горячим чаем или кофе.


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Источник: http://zdorovia.com.ua/harchuvannja/48504produkti-yaki-ne-mozhna-isti-holodnimi.html
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