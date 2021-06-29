logo
Русский Українська

BTC/USD

36420.27

ETH/USD

2235.23

LTC/USD

148.18

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какие продукты уменьшают воспаление суставов
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие продукты уменьшают воспаление суставов

Эксперты рассказали, какие продукты следует добавить в рацион, если хотите уменьшить воспаление суставов

сегодня, 20:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Боли в суставах — распространенная жалоба как среди пожилых, так и молодых людей. Воспаление нужно лечить с помощью препаратов и физиотерапии. Также эксперты советуют пересмотреть свой рацион. Какие продукты помогут облегчить проблему?

Какие продукты уменьшают воспаление суставов

Как уменьшить воспаление суставов / Фото: toyenkhanhhoa

Эксперты рассказали, что определенные продукты способны повысить прочность костей и иммунитета, чтобы тот помог эффективнее справиться с симптомами.

Исследователи из Йоркского университета провели опрос и выяснили, что около 68% людей с воспаленными суставами спустя три недели ощутили положительные результаты, поменяв рацион питания и добавив в него несколько продуктов. В этот список входят куриные яйца, рыба и рыбий жир, потому что в их составе есть много ненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые положительно влияют на состояние суставов, снижая их отечность и скованность. 

Также стоит обогатить свой рацион свежими фруктами и овощами, в частности яблоками, вишней, апельсинами, черникой, виноградом, брокколи, брюссельской капустой, морковью, фасолью, томатами и бобовыми продуктами.  

Напомним, что болезни суставов могут угрожать человеку вне зависимости от социального положения, привычек, возраста и пола. Самое частое заболевание суставов — это остеоартрит. По данным рентгенографии, остеоартритом страдает более 80% населения. Как же можно облегчить состояние?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Гарвардского университета утверждают, что появление боли в суставах или спине в дождливую погоду скорее совпадение, а не закономерность. По их словам, организм человека нормально реагирует на изменения погоды, быстро адаптируясь к внешней среде. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1455169/arthritis-diet-eggs-egg-intolerance-symptoms
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ