Какие продукты уменьшают воспаление суставов

Боли в суставах — распространенная жалоба как среди пожилых, так и молодых людей. Воспаление нужно лечить с помощью препаратов и физиотерапии. Также эксперты советуют пересмотреть свой рацион. Какие продукты помогут облегчить проблему?

Как уменьшить воспаление суставов / Фото: toyenkhanhhoa

Эксперты рассказали, что определенные продукты способны повысить прочность костей и иммунитета, чтобы тот помог эффективнее справиться с симптомами.

Исследователи из Йоркского университета провели опрос и выяснили, что около 68% людей с воспаленными суставами спустя три недели ощутили положительные результаты, поменяв рацион питания и добавив в него несколько продуктов. В этот список входят куриные яйца, рыба и рыбий жир, потому что в их составе есть много ненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые положительно влияют на состояние суставов, снижая их отечность и скованность.

Также стоит обогатить свой рацион свежими фруктами и овощами, в частности яблоками, вишней, апельсинами, черникой, виноградом, брокколи, брюссельской капустой, морковью, фасолью, томатами и бобовыми продуктами.

Напомним, что болезни суставов могут угрожать человеку вне зависимости от социального положения, привычек, возраста и пола. Самое частое заболевание суставов — это остеоартрит. По данным рентгенографии, остеоартритом страдает более 80% населения. Как же можно облегчить состояние?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Гарвардского университета утверждают, что появление боли в суставах или спине в дождливую погоду скорее совпадение, а не закономерность. По их словам, организм человека нормально реагирует на изменения погоды, быстро адаптируясь к внешней среде.





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