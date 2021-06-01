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Как облегчить состояние при болезнях суставов

Эксперты рассказали, что нужно делать, чтобы облегчить свое состояние при заболеваниях суставов

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Болезни суставов могут угрожать человеку вне зависимости от социального положения, привычек, возраста и пола. И самое частое заболевание суставов — это остеоартрит. По данным рентгенографии, остеоартритом страдает более 80% населения.

Как облегчить состояние при болезнях суставов

Болезни суставов (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что проблема поражает все компоненты сустава, в первую очередь — хрящ, синовиальную оболочку, связки, капсулу, мышцы.

Вылечить остеоартрит нельзя, так как это хроническое прогрессирующее заболевание. Но, как и с другими проблемами суставов, можно добиться ремиссии, и улучшить качество жизни. Вот несколько важных правил:

- Следите за весом. При индексе массы тела более 25 кг/м2 рекомендуется снижение массы тела. Желательно делать это под руководством специалистов.

- Не игнорируйте лечебную физкультуру. Необходимый минимум — около 30 минут аэробной нагрузки средней интенсивности в день + силовая тренировка минимум 2 раза в неделю умеренной или высокой интенсивности.

- Не стоит терпеть боль. В качестве первой линии терапии рекомендуется использовать локально на суставы мази на основе натуральных компонентов: капсаицин, камфора, живичное масло.

- Снимайте приступы боли с помощью холода или тепла. При острой боли для уменьшения отека и увеличения активности сустава возможно прерывистое применение пакетов со льдом. Тепловые процедуры или локальное тепло используются при длительной хронической боли.

- Обратите внимание на свою обувь. Она должна быть удобной. Используйте коленные ортезы и клиновидные стельки.

Если чувствуете боль в суставах, пусть и впервые, помните — болезнь уже проявилась, поэтому необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, может ли погода вызывать боль в суставах.


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