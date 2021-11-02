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Какие продукты только притворяются полезными

Эксперты перечислили продукты, которые только притворяются полезными, а на самом деле, могут навредить здоровью

сегодня, 16:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Наше здоровье напрямую зависит от продуктов, которые мы употребляем. И чтобы они были качественными и натуральными, необходимо внимательно изучать их состав и не вестись на маркетинговые хитрости и приставки "эко". Какие продукты лишь притворяются полезными? 

Какие продукты только притворяются полезными

Продукты-обманки (фото из открытых источников)

Банановые чипсы

Это экзотическое лакомство жарится во фритюре в большом количестве масла, поэтому практически все полезные вещества в процессе приготовления уничтожаются, связи между молекулами разрушаются и остается исключительно сахар. А этот продукт пагубно действует на организм. Плюс ко всему, банановые чипсы нагружают печень и поджелудочную железу. 

Мюсли

Эксперты говорят, что мюсли — одна из самых больших ловушек для соискателей здоровой пищи. В них содержится много калорий и большое количество сахара, хотя мюсли позиционируются как диетический продукт. Поэтому не стоит вестись на маркетинговые уловки. Если хотите на завтрак мюсли, тогда сделайте их сами, для этого вам потребуются овсяные хлопья, сухофрукты, орехи, мед и другие добавки (по вкусу). 

Энергетические батончики

Считается, что это отличный и здоровый перекус, но на самом деле в составе энергетических батончиков много вредных добавок, в частности искусственные ароматизаторы, сахар, пальмовое масло и т. д. 

Попкорн для микроволновки

Эксперты отмечают, что стоит отказаться от такого попкорна, потому что он содержит много масла, соли, сахара, а еще диацетила — вещества, которое добавляют почти во все искусственные масла. И он не опасен при употреблении, но может навредить при вдыхании. А когда вы нагреваете мешок попкорна в микроволновке, вдохнуть диацетил проще простого. 

Арахисовое масло

Этот продукт также притворяется полезным, а на самом деле содержит большое количество веществ, которые могут навредить здоровью. В этот список входят консерванты, красители, соль, сахар. Поэтому, внимательно изучайте состав. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты должна употреблять каждая женщина.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/19660-7-produktov-kotorye-tolko-pritvoryayutsya-poleznymi
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