Какие продукты должна употреблять каждая женщина

Чтобы подольше сохранять свою молодость, красоту и здоровья в целом, эксперты рекомендуют добавить женщинам в рацион следующие продукты:

Женский рацион (фото из открытых источников)

Помидоры

Этот овощ является частым гостем на нашем столе, но не все знают о его полезных свойствах. В составе помидор есть множество витаминов, а также клетчатка, фолиевая кислота, магний, железо, марганец, калий и другие микроэлементы. Овощ обладает мочегонным эффектом, что благоприятно сказывается на работе почек и мочеполовой системы в целом, а еще он малокалорийный, что важно для тех, кто на диете.

Шпинат

Этот листовой овощ хорошо сказывается на состоянии кожи и волос. А еще регулярное употребление шпината помогает ускорить метаболизм, нормализует деятельность нервной системы, улучшает репродуктивную функцию и работу сердца.

Семена льна

Еще один продукт, который желательно добавить в женский рацион. Всего несколько граммов продукта в день помогут женщине привести в порядок волосы, ногти, упругость кожи, а также профилактировать повышение уровня сахара в крови. Семена льна можно употреблять в виде каши, добавлять в блюда в молотом виде, а также заливать кефиром.

Напомним, если ваша кожа померкла, появились мешки под глазами, отеки и неровности, не стоит сразу накладывать на лицо килограмм косметики. Может, стоит посмотреть свой образ жизни и привычный рацион. На какие продукты стоит обратить внимание?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что есть продукты, которые стимулируют и улучшают пищеварение, а есть такие, что наоборот, затрудняют работу системы. О них и рассказал доктор Лейн Либерман.