Какие продукты должна употреблять каждая женщина

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Светлана Шкурупий
Чтобы
подольше сохранять свою молодость, красоту и здоровья в целом, эксперты
рекомендуют добавить женщинам в рацион следующие продукты:
Женский рацион (фото из открытых источников)
Помидоры
Этот
овощ является частым гостем на нашем столе, но не все знают о его полезных
свойствах. В составе помидор есть множество витаминов, а также клетчатка, фолиевая
кислота, магний, железо, марганец, калий и другие микроэлементы. Овощ обладает мочегонным
эффектом, что благоприятно сказывается на работе почек и мочеполовой системы в
целом, а еще он малокалорийный, что важно для тех, кто на диете.
Шпинат
Этот
листовой овощ хорошо сказывается на состоянии кожи и волос. А еще регулярное
употребление шпината помогает ускорить метаболизм, нормализует деятельность
нервной системы, улучшает репродуктивную функцию и работу сердца.
Семена льна
Еще
один продукт, который желательно добавить в женский рацион. Всего несколько
граммов продукта в день помогут женщине привести в порядок волосы, ногти,
упругость кожи, а также профилактировать повышение уровня сахара в крови. Семена
льна можно употреблять в виде каши, добавлять в блюда в молотом виде, а также
заливать кефиром.
Напомним,
если ваша кожа померкла, появились мешки под глазами, отеки и неровности, не
стоит сразу накладывать на лицо килограмм косметики. Может, стоит посмотреть
свой образ жизни и привычный рацион. На какие продукты стоит обратить внимание?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что есть продукты, которые стимулируют и
улучшают пищеварение, а есть такие, что наоборот, затрудняют работу системы. О
них и рассказал доктор Лейн Либерман.
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