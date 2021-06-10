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Светлана Шкурупий
Уровень холестерина в крови — один из самых важных показателей здоровья, поэтому его периодически нужно проверять. Если он у вас повышен, тогда эксперты рекомендуют добавить в рацион следующие продукты:
Какие продукты снижают уровень холестерина / фото: depositphotos.com
Бобовые
Обогатите свой рацион фасолью, чечевицей, горохом, потому что в их составе много клетчатки, минералов и белка. Замена в рационе некоторых очищенных зерен и обработанного мяса бобовыми может помочь снизить уровень "вредного" холестерина в крови.
Авокадо
Этот экзотический плод богат на мононенасыщенные жиры и клетчатку — два полезных компонента для здоровья сердца, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, снижая повышенный холестерин.
Орехи
Эксперты рекомендуют отдать предпочтение грецким орехам и миндалю, потому что в их составе много клетчатки, жиров, кальция, магний — микроэлементам, которые важны для поддержания здоровья сердца и сосудов.
Жирная рыба
Одним из самых ценных веществ в составе жирной рыбы являются омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Они повышают уровень "хорошего" холестерина и снижают риск возникновения сердечных проблем.
Цельнозерновые продукты
Например, овес и ячмень содержат бета-глюкан — растворимое волокно, которое очень эффективно снижает "плохой" холестерин ЛПНП.
Темный шоколад и какао
Шоколад и какао также попали в список продуктов, снижающий уровень "вредного" холестерина, потому что содержат флавоноиды, благоприятно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что высокий уровень холестерина в крови — один из самых важных факторов риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Чтобы вовремя отреагировать на ситуацию, необходимо научиться видеть "сигналы" нашего организма. Какими они могут быть?
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