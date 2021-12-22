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Какие продукты снижают риск ранней менопаузы

Ученые из Университета Массачусетса назвали продукты, которые помогают снизить риск появления ранней менопаузы

22 декабря 2021, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Некоторые факторы, например, генетика, заболевания или хирургическое вмешательство, могут ускорить наступление менопаузы. Но с помощью правильного рациона, как утверждают ученые, можно предотвратить этот процесс.

Какие продукты снижают риск ранней менопаузы

Ранняя менопауза (фото из открытых источников)

Ученые из Университета Массачусетса провели эксперимент, участие в котором взяло более 110 тысяч женщин в пременопаузе. Каждые два года они заполняли анкеты, где подробно расписывали основные аспекты своей жизни, в частности диету и медицинские диагнозы. Результат показал, что у женщин, которые потребляли больше всего кальция и витамина D из продуктов риск наступления ранней менопаузы был на 17% ниже.

Такой эффект, по словам экспертов, обусловлен повышенным употреблением молочных продуктов (сыра, молока, натурального йогурта) и пищи, богатой витамином D (грибы, лосось, апельсиновый сок, жирная рыба, яичные желтки). Кроме того, регулярное употребление молочных продуктов с высоким содержанием жиров также может предотвратить развитие инсулинорезистентности (преддиабета) и остеопороза.

Напомним, что в возрасте 50-55 лет у женщин наступает менопауза, в результате которой происходит гормональная перестройка организма. В это время очень важно держать свое здоровье под контролем. Ученые нашли простой способ, который в этом поможет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщины, которые в подростковом или среднем возрасте обладали недостаточной массой тела, рискуют стать жертвами ранней менопаузы — это выяснили ученые из Соединенных Штатов Америки.

Читайте также, что ученые из Великобритании создали медицинскую процедуру, которая позволит отсрочить наступление менопаузы примерно на 20 лет.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/amerikanskie-uchenye-nazvali-produkty-kotorye-pomogayut-snizit-risk-ranney-menopauzy/
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