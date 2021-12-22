Какие продукты снижают риск ранней менопаузы

Некоторые факторы, например, генетика, заболевания или хирургическое вмешательство, могут ускорить наступление менопаузы. Но с помощью правильного рациона, как утверждают ученые, можно предотвратить этот процесс.

Ранняя менопауза (фото из открытых источников)

Ученые из Университета Массачусетса провели эксперимент, участие в котором взяло более 110 тысяч женщин в пременопаузе. Каждые два года они заполняли анкеты, где подробно расписывали основные аспекты своей жизни, в частности диету и медицинские диагнозы. Результат показал, что у женщин, которые потребляли больше всего кальция и витамина D из продуктов риск наступления ранней менопаузы был на 17% ниже.

Такой эффект, по словам экспертов, обусловлен повышенным употреблением молочных продуктов (сыра, молока, натурального йогурта) и пищи, богатой витамином D (грибы, лосось, апельсиновый сок, жирная рыба, яичные желтки). Кроме того, регулярное употребление молочных продуктов с высоким содержанием жиров также может предотвратить развитие инсулинорезистентности (преддиабета) и остеопороза.

Напомним, что в возрасте 50-55 лет у женщин наступает менопауза, в результате которой происходит гормональная перестройка организма. В это время очень важно держать свое здоровье под контролем. Ученые нашли простой способ, который в этом поможет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщины, которые в подростковом или среднем возрасте обладали недостаточной массой тела, рискуют стать жертвами ранней менопаузы — это выяснили ученые из Соединенных Штатов Америки.

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