Какие продукты следует выбирать, чтобы иметь здоровые и красивые волосы

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Кречмаровская Наталия
Кто из девушек и женщин не мечтал о густых, длинных и здоровых волосах. Однако, по словам специалистов, на состояние волос влияет генетика, образ жизни и питание. О лучших продуктах для здорового роста волос по мнению врачей и диетологов сообщает портал "Комментарии".
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Специалисты утверждают, если генетику изменить нельзя, то рацион – стоит попробовать. Какие продукты выбрать, чтобы иметь длинные и густые волосы.
Лучше всего влияют на здоровье всех органов, включая волосы, кожу и ногти нежирный белок, растительная пища с большим количеством крестоцветной зелени и полезные жиры, содержащиеся в орехах и авокадо.
Ищите продукты, богатые жирорастворимыми витаминами, витаминами группы В, омега-3 жирными кислотами и железом для поддержания здоровья волос.
Вот лучшие продукты, содержащие все необходимое для роста волос:
Лосось . Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами и способствует росту волос. Скумбрия, тунец и сельдь – достойные заменители дорогой, но полезной рыбы. Они имеют достаточно омега-3 жирных кислот.
Орехи. Полезные жиры, содержащиеся в орехах, отлично влияют на здоровье всех органов, включая волосы, кожу и ногти. Грецкие орехи, миндаль, кешью и другие содержат разнообразные витамины, а также цинк, которые помогут избежать дефицита любого из этих питательных веществ, что приводит к выпадению волос.
Яйца. Это один из основных источников биотина. Исследования показали, что людям, страдающим выпадением волос, может помочь употребление биотина. Яйца также являются отличным источником цинка и селена, других полезных для волос питательных веществ.
Бобовые. Нежирный белок является ключевым питательным веществом для здоровья волос, ведь волосяной стержень почти полностью состоит из белка под названием кератин. Фасоль, нут, арахис, соя и чечевица являются отличными источниками питательных веществ и имеют растительное основание. Фасоль и чечевица также являются отличным источником других полезных для волос питательных веществ, в частности цинка, железа, биотина и фолатов.
Шпинат. Темная листовая зелень (подойдут также капуста и руккола) насыщена витамином А, который необходим для роста здоровых волос. Небольшая оговорка: избыток витамина А может привести к выпадению волос, поэтому лучше получать питательное вещество из рациона, а не из добавок.
Сладкий картофель. Сладкий картофель также может помочь вам получить витамин А. Картофель содержит бета-каротин, который организм превращает в витамин А.
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