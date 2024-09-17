Какие продукты следует выбирать, чтобы иметь здоровые и красивые волосы

Кто из девушек и женщин не мечтал о густых, длинных и здоровых волосах. Однако, по словам специалистов, на состояние волос влияет генетика, образ жизни и питание. О лучших продуктах для здорового роста волос по мнению врачей и диетологов сообщает портал "Комментарии".



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Специалисты утверждают, если генетику изменить нельзя, то рацион – стоит попробовать. Какие продукты выбрать, чтобы иметь длинные и густые волосы.

Лучше всего влияют на здоровье всех органов, включая волосы, кожу и ногти нежирный белок, растительная пища с большим количеством крестоцветной зелени и полезные жиры, содержащиеся в орехах и авокадо.

Ищите продукты, богатые жирорастворимыми витаминами, витаминами группы В, омега-3 жирными кислотами и железом для поддержания здоровья волос.

Вот лучшие продукты, содержащие все необходимое для роста волос:

Лосось . Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами и способствует росту волос. Скумбрия, тунец и сельдь – достойные заменители дорогой, но полезной рыбы. Они имеют достаточно омега-3 жирных кислот.

Орехи. Полезные жиры, содержащиеся в орехах, отлично влияют на здоровье всех органов, включая волосы, кожу и ногти. Грецкие орехи, миндаль, кешью и другие содержат разнообразные витамины, а также цинк, которые помогут избежать дефицита любого из этих питательных веществ, что приводит к выпадению волос.

Яйца. Это один из основных источников биотина. Исследования показали, что людям, страдающим выпадением волос, может помочь употребление биотина. Яйца также являются отличным источником цинка и селена, других полезных для волос питательных веществ.

Бобовые . Нежирный белок является ключевым питательным веществом для здоровья волос, ведь волосяной стержень почти полностью состоит из белка под названием кератин. Фасоль, нут, арахис, соя и чечевица являются отличными источниками питательных веществ и имеют растительное основание. Фасоль и чечевица также являются отличным источником других полезных для волос питательных веществ, в частности цинка, железа, биотина и фолатов.

Шпинат. Темная листовая зелень (подойдут также капуста и руккола) насыщена витамином А, который необходим для роста здоровых волос. Небольшая оговорка: избыток витамина А может привести к выпадению волос, поэтому лучше получать питательное вещество из рациона, а не из добавок.

Сладкий картофель. Сладкий картофель также может помочь вам получить витамин А. Картофель содержит бета-каротин, который организм превращает в витамин А.

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