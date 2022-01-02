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Какие продукты помогут нормализовать гормональный фон

Эксперты рассказали, какими продуктами стоит обогатить свой рацион, если хотите привести гормоны в порядок

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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От гормонального фона зависят многие факторы: хорошее настроение, либидо, аппетит, работа сердца и иммунной системы. Чтобы организм работал как часы и сохранял баланс гормонов, эксперты рекомендуют обратить внимание на свой рацион. 

Какие продукты помогут нормализовать гормональный фон

Как нормализовать гормональный фон (фото из открытых источников)

Исследователи отмечают, что при нарушении гормонального фона, в первую очередь, сбой происходит в эндокринной системе, поскольку щитовидная железа перестает справляться со своими функциями. В результате может увеличиться вес, появиться раздражительность, быстрая утомляемость и другие нарушения. 

Все эти проблемы, конечно же, можно решить при правильном квалифицированном медицинском подходе. Существуют разные способы восполнить организм отсутствующими гормонами медикаментозно. Пройдя соответствующее многоплановое обследование, врач индивидуально назначит прием гормонов разных таблеток. Однако нормализовать гормональный фон можно и с помощью определенных продуктов;

- овощей красного цвета (болгарский перец, помидоры, красная капуста, морковь);

- зеленых овощей (огурцы, шпинат, спаржа, кабачки);

- продуктов, содержащих крахмал (картофель, лук, свёкла, репа, земляная груша (топинамбур).

Это все продукты, содержащие множество антиоксидантов — мощный источник витаминов и микроэлементов. Они помогут вам в решении проблем гормонального фона. Также следует помнить, что прием этих полезных продуктов должен быть сбалансированным. Все это было бы неплохо сочетать с активными физическими нагрузками, и тогда вам удастся сохранить хорошее здоровье на долгие годы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на протяжении многих лет диетологи рассказывали о том, чтобы управлять весом, нужно знать такое уравнение – меньше есть, больше худеть. Но оказывается, что не все так просто. Одна из главных причин, почему бывает так сложно похудеть, – гормоны.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/47816
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