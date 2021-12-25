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Воздействие гормонов на процесс похудения: ученые доказывают

Гормоны способны повлиять на ваши усилия для снижения веса, и их можно вынудить их работать на себя.

сегодня, 15:15
Автор:

Олег Терещенко
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На протяжении многих лет диетологи рассказывали о том, чтобы управлять весом, нужно знать такое уравнение – меньше есть, больше худеть. Но оказывается, что не все так просто. Одна из главных причин, почему бывает так сложно похудеть – гормоны.

Воздействие гормонов на процесс похудения: ученые доказывают

Похудение - фото из открытых источников

Вашему вниманию zdorovia.com.ua предлагает четыре вещи, которые происходят с человеческими гормонами, когда худеют.

Не перестаете думать о еде

Во всем виноват грелин – гормон, производимый в желудке и отвечающий за снабжение энергии организма. Он срабатывает, когда вы долго не ели, посылая сигналы голода мозга. Этот гормон резко растет, когда теряете вес, что приводит к болезненному голоду.

Трудно остановиться, когда ешь

Чувством сытости управляет лептин, производимый в жировых клетках. Когда жир начинает истощаться, в дело вмешивается этот гормон, поэтому трудно понять, когда нужно перестать есть.

Метаболизм замедляется

Гормоны влияют на сжигание калорий. Когда их уровень падает при похудении, метаболизм тоже часто замедляется.

Живот может увеличиться

Это парадокс, но несколько исследований показали, что диеты (особенно голодание) повышают уровень кортизола, гормона стресса, направляющего жир в живот. Кроме того, высокий уровень кортизола также расщепляет мышцы, сжигающие калории, добавляя еще один удар вашему метаболизму.

По словам американского диетолога Карен Ансел, ограничительные диеты усложняют процесс похудения, заставляя гормоны работать в режиме защиты и накапливать жир. Поэтому она рекомендует соблюдать такой режим питания, как средиземноморская диета и DASH, которые являются лучшими вариантами, чтобы жить более здоровой жизнью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как влияет освещение на вкус пищи: ученые провели эксперимент.



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Источник: http://zdorovia.com.ua/zhinochezdorovya/53107szo-vidbuvaetsya-z-gormonami-koli-vi-hudnete-4-rechi-pro-yaki-vi-ne-znali.html
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