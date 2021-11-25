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Какие продукты поднимут настроение осенью и зимой

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы поднять настроение осенью

сегодня, 19:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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В осенне-зимний период у многих людей развивается депрессивное состояние, когда ничего не хочется делать и настроение ниже среднего. В такие моменты может помочь вкусная еда. Но только не кусочек пиццы или пирожное, а более полезные продукты.

Какие продукты поднимут настроение осенью и зимой

Как поднять настроение осенью (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Наталья Круглова отметила, что психологическое состояние человека зависит от многих факторов и рацион выступает одним из них. Приемы пищи должны быть регулярными, а меню разнообразным и вкусным. 

Исследования показывают, что люди, которые употребляют много овощей и фруктов пребывают в хорошем настроении гораздо чаще, а уровень стресса на 10% ниже, чем у тех, кто ограничивает себя в таких продуктах. Достаточное количество — это больше 400 граммов в день.

Позитивный настрой также сохраняет пища, богатая на ненасыщенные жирные омега-3 и омега-6 кислоты. Это, в первую очередь, рыба жирных сортов (скумбрия, палтус, сардина, сайра), грецкие орехи, а также соевое и льняное масла.

На настроение также влияет магний, а этот микроэлемент можно найти в крупах, цельнозерновом хлебе, семечках, миндале.

Плюс ко всему, в свой рацион необходимо включить продукты, содержащие триптофан — незаменимую аминокислоту, которая есть в сыре, горьком шоколаде, морепродуктах и грибах.

Напомним, ученые из Великобритании назвали продукты, которые способны ухудшить настроение с утра.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бывают дни, когда ничего вокруг не радует. Хочется просто лежать в кровати и ничего не делать, потому что нет ни энергии, ни желания. Но спастись от тоски у вас получиться, если прислушаетесь к следующим советам.


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Источник: https://riafan.ru/1559876-dietolog-kruglova-rasskazala-kakie-produkty-podnimut-nastroenie-osenyu-i-zimoi
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