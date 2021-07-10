Какие продукты опасно употреблять в жару

В периоды изнуряющей жары очень важно правильно питаться. Некоторые продукты способны обезвоживать ваш организм и нанести тем самым вред здоровью. Мы расскажем вам о том, от какой еды лучше отказаться в очень жаркие летние дни.

Что нельзя есть в жару - фото: из открытых источников

Острая еда

В острой пище содержится вещество под названием капсаицин, который в свою очередь вызывает приливы жара. В очень жарку погоду не рекомендуется употреблять перец и прочие острые продукты, дабы избежать повышенного потоотделения. Плюс ко всему, острая пища быстро обезвоживает организм.

Жареная и нездоровая пища

Такая пища негативно влияет на ваше общее состояние здоровья. Жареные продукты быстро обезвоживают организм. К тому же, в такой период они очень тяжело перевариваются.

Соленья

Соленые огурцы, маринованные помидоры и различные другие соленья содержат много натрия, что может привести к задержке воды, отеку и вздутию живота. Также такая еда может вызвать несварение желудка.

Сладости и мучные изделия

В очень жаркие летние дни лучшим выбором станет отказ от сладкого, выпечки, мучных изделий. Дело в том, что эта группа продуктов также очень быстро обезвоживает организм. К тому же, тяжело перевариваются.

Что полезно есть в жаркую погоду?

При такой погода рекомендуется употреблять следующие продукты: клубнику, огурцы, кабачки, сельдерей, латук, дыню. Эти овощи и фрукты содержат много воды, что в жару очень важно для организма.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, почему по мнению медиков нельзя пить кофе в жару. Также сайт сообщал читателям о рецепте летнего супа от Елизаветы Глинской, который спасет от жары.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!