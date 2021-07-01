Какие продукты опасно употреблять в сыром виде

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Светлана Шкурупий
Есть
определенные продукты, которые не стоит употреблять в сыром виде, потому что
они могут быть ядовиты и нанести серьезный вред организму. Что попало в этот
список?
продукты, которые нельзя есть сырыми / фото: Depositphotos
Баклажаны
Немецкие
исследователи не рекомендуют употреблять баклажаны в сыром виде, потому что в
их составе есть соланин — нервный токсин. В небольших количествах он не опасен
для здоровья, но если съесть много баклажанов в сыром виде, то у человека
начнутся проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Зеленая фасоль
В
ее состав также входит ядовитое соединение, называемое фазином. Если
переборщить с количеством сырой зеленой фасоли, то это вещество спровоцирует
нарушения пищеварения, а также головную боль. Помните, чтобы уничтожить этот
токсичный белок, фасоль нужно варить не менее 10 минут.
Ревень
Еще
один продукт, который в сыром виде лучше не употреблять, потому что он содержит
щавелевую кислоту. Она, в свою очередь, может вызвать проблемы с желудком.
Яйца
Эксперты
говорят, что от сырых яиц тоже лучше отказаться, потому что существует
повышенный риск "подхватить" сальмонеллу. Чаще всего отравления происходят в
летний период, потому что бактерии любят тепло.
Куриное мясо
Употреблять
мясо безопасно только после правильной термической обработки, иначе в организм
может проникнуть сальмонелла и бактерии Campylobacter, а это чревато серьезными
последствиями для здоровья.
Напомним,
эксперты рассказали, какие продукты следует добавить в рацион, если хотите
уменьшить воспаление суставов.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие популярные продукты помогают очистить печень от вредных токсинов.
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