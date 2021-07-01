logo
Русский Українська

BTC/USD

33522.40

ETH/USD

2129.66

LTC/USD

136.64

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какие продукты опасно употреблять в сыром виде
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие продукты опасно употреблять в сыром виде

Эксперты перечислили продукты, которые всегда нужно готовить перед тем, как есть, чтобы не навредить здоровью

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Есть определенные продукты, которые не стоит употреблять в сыром виде, потому что они могут быть ядовиты и нанести серьезный вред организму. Что попало в этот список?

Какие продукты опасно употреблять в сыром виде

продукты, которые нельзя есть сырыми / фото: Depositphotos

Баклажаны

Немецкие исследователи не рекомендуют употреблять баклажаны в сыром виде, потому что в их составе есть соланин — нервный токсин. В небольших количествах он не опасен для здоровья, но если съесть много баклажанов в сыром виде, то у человека начнутся проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Зеленая фасоль

В ее состав также входит ядовитое соединение, называемое фазином. Если переборщить с количеством сырой зеленой фасоли, то это вещество спровоцирует нарушения пищеварения, а также головную боль. Помните, чтобы уничтожить этот токсичный белок, фасоль нужно варить не менее 10 минут.

Ревень

Еще один продукт, который в сыром виде лучше не употреблять, потому что он содержит щавелевую кислоту. Она, в свою очередь, может вызвать проблемы с желудком.

Яйца

Эксперты говорят, что от сырых яиц тоже лучше отказаться, потому что существует повышенный риск "подхватить" сальмонеллу. Чаще всего отравления происходят в летний период, потому что бактерии любят тепло.

Куриное мясо

Употреблять мясо безопасно только после правильной термической обработки, иначе в организм может проникнуть сальмонелла и бактерии Campylobacter, а это чревато серьезными последствиями для здоровья.  

Напомним, эксперты рассказали, какие продукты следует добавить в рацион, если хотите уменьшить воспаление суставов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие популярные продукты помогают очистить печень от вредных токсинов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/fitness/vorsicht-vergiftungsgefahr-diese-8-lebensmittel-solltest-du-niemals-roh-essen_id_13093828.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ