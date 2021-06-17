Какие продукты ни в коем случае нельзя замораживать

Заморозка — хороший способ сохранить продукты, которые оказались в избытке. Но такому способу хранения поддается не вся пища. Эксперты рассказали, что замораживать ни в коем случае нельзя и почему.

что нельзя замораживать (фото из открытых источников)

Отварной рис

Лучше не замораживать отварной рис, потому что он потеряет свои вкусовые качества и станет липким. Можно из остатков продукта сделать котлеты, добавить в начинку пирога или в салат. Если же другого варианта, как заморозка не нашлось, тогда рис можно потом использовать для фарша в голубцы.

Готовая паста

Здесь ситуация такая же, как и с рисом. Готовая паста после разморозки превратиться в мокрый комок теста и будет не только ужасной на вид, но и безвкусной.

Соусы и подливы

Речь идет о блюдах, при приготовлении которых используется крахмал или мука, а также о соусах на основе куриных яиц. Такие сложные блюда непременно распадутся на слои и вернуть их в однородное состояние уже вряд ли получится.

Сыр

Эксперты не рекомендуют сохранять твердые виды сыров в морозилке, потому что после разморозки они приобретают рыхлую текстуру и быстро начинают рассыпаться на кусочки.

Консервы

Тут все очень просто. Вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме. Это может привести к деформации и даже взрыву банки. Убирать придется долго!

Напомним, что периодически в своей морозильной камере нужно делать ревизию, чтобы обезопасить свое здоровье, избавившись от "лишних" продуктов. Какие продукты там долго хранить не стоит?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Швеции определили, какой способ размораживания продуктов считается самым полезным и безопасным.

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