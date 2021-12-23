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Какие продукты нельзя хранить в морозилке

Эксперты перечислили продукты, которые не стоит хранит в морозилке, чтобы не испортить их вкус и текстуру

23 декабря 2021, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Несмотря на то, что заморозка является одним из самых эффективных способов хранения пищи, не все продукты можно отправлять в морозилку.

Какие продукты нельзя хранить в морозилке

Что нельзя хранить в морозилке / Фото: ShutterStock image

Авокадо

Мнения людей по поводу того, можно ли хранить авокадо в морозилке разделились. Одни считают, что плод нужно нарезать кусочками, удалить косточку, пропюрировать, добавив немного лимонного сока, и он прекрасно будет храниться при минусовой температуре. Другие же считают, что из-за заморозки авокадо потеряет свою кремовую текстуру и нежный вкус.

Молоко

Заморозка излишков молока кажется вполне рациональным вариантом. Но необходимо учитывать тот факт, что молоко приобретет неоднородную консистенцию после заморозки и его нельзя будет использовать в качестве напитка или добавлять в хлопья. 

Мягкие сыры

Эксперты не советуют хранить в морозилке бри, камамбер, рикотту и другие мягкие виды сыров, потому что они теряют свои вкусовые качества и текстуру. 

Огурцы

Не все овощи подходят для заморозки, особенно если речь идет о продуктах с высоким содержанием воды (например, если это огурцы). Также не следует отправлять в морозилку кабачки, капусту, сельдерей и салат. 

Специи

Не отправляйте на хранение в морозилку специи, потому что гвоздика или чеснок, например, после заморозки поменяют свой вкус, и не в лучшую сторону. Лучше держите их в прохладном и сухом шкафу.

Напомним, как правильно заморозить вареники, чтобы они долгое время не теряли своих вкусовых качеств и были максимально удобны для размораживания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын рассказал, как правильно хранить салаты.


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Источник: https://www.marieclaire.ru/food/9-produktov-kotoryie-nelzya-hranit-v-morozilke/
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