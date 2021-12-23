Какие продукты нельзя хранить в морозилке

Несмотря на то, что заморозка является одним из самых эффективных способов хранения пищи, не все продукты можно отправлять в морозилку.

Что нельзя хранить в морозилке / Фото: ShutterStock image

Авокадо

Мнения людей по поводу того, можно ли хранить авокадо в морозилке разделились. Одни считают, что плод нужно нарезать кусочками, удалить косточку, пропюрировать, добавив немного лимонного сока, и он прекрасно будет храниться при минусовой температуре. Другие же считают, что из-за заморозки авокадо потеряет свою кремовую текстуру и нежный вкус.

Молоко

Заморозка излишков молока кажется вполне рациональным вариантом. Но необходимо учитывать тот факт, что молоко приобретет неоднородную консистенцию после заморозки и его нельзя будет использовать в качестве напитка или добавлять в хлопья.

Мягкие сыры

Эксперты не советуют хранить в морозилке бри, камамбер, рикотту и другие мягкие виды сыров, потому что они теряют свои вкусовые качества и текстуру.

Огурцы

Не все овощи подходят для заморозки, особенно если речь идет о продуктах с высоким содержанием воды (например, если это огурцы). Также не следует отправлять в морозилку кабачки, капусту, сельдерей и салат.

Специи

Не отправляйте на хранение в морозилку специи, потому что гвоздика или чеснок, например, после заморозки поменяют свой вкус, и не в лучшую сторону. Лучше держите их в прохладном и сухом шкафу.

Напомним, как правильно заморозить вареники, чтобы они долгое время не теряли своих вкусовых качеств и были максимально удобны для размораживания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын рассказал, как правильно хранить салаты.

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