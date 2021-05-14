Какие продукты не стоит покупать даже по акциям и скидкам

Относительно качества некоторых продуктов в магазинах могут возникнуть сомнения и даже чтение этикеток не всегда дает нужную информацию. Эксперты говорят, что не стоит их покупать, даже по акции и скидкам. О чем идет речь?

Что в магазине не стоит покупать даже по скидкам (фото из открытых источников)

Почти все со вкусом черники

К самой чернике нет никаких претензий, потому что это очень вкусная и полезная ягода. Но найти ее в продуктах бывает сложно. В составе маффинов, батончиков, мюслей, йогуртов с так называемой "черникой" находится множество красителей, ароматизаторов и других исскуственных добавок, которые могут навредить здоровью.

Салаты в упаковке

Начнем с того, что стоимость такого салат может быть выше, чем все виды зелени, купленные по отдельности. Но это не самое страшное. Исследования показали, что в таких салатах могут содержаться бактерии, в частности сальмонелла, а закрытая полиэтиленовая упаковка является идеальной средой для их размножения (даже при хранении в холодильнике).

Кофе 3 в 1

Откажитесь от такого кофе, потому что в таких пакетиках его и нет, как, впрочем, и сливок. Зато в стиках есть много других добавок: красителей, стабилизаторов, регуляторов кислотности, которые придают напитку приятный вкус, цвет и аромат, но не приносят здоровью никакой пользы.

Молотые специи

Эксперты выяснили, что в молотом черном перце не всегда можно найти перец. Да, туда добавляют шелуху гречки, а в куркуму и зиру — вредные консерванты, в корицу — кассию. Так что откажитесь от молотых специй. Лучше покупать перец горошком, а корицу в палочках.

Тертый сыр

Во-первых, это скорее всего старый сыр, во-вторых, нередко случается так, что часть сыра не соответствует той марке, которая указана на упаковке. Но еще хуже то, что в некоторые разновидности сыров, например, в пармезан, добавляют целлюлозу, чтобы избежать образования комочков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты не должны храниться на одной полке.

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