Какие продукты не стоит покупать даже по акциям и скидкам

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Светлана Шкурупий
Относительно
качества некоторых продуктов в магазинах могут возникнуть сомнения и даже
чтение этикеток не всегда дает нужную информацию. Эксперты говорят, что не
стоит их покупать, даже по акции и скидкам. О чем идет речь?
Что в магазине не стоит покупать даже по скидкам (фото из открытых источников)
Почти все со вкусом
черники
К
самой чернике нет никаких претензий, потому что это очень вкусная и полезная
ягода. Но найти ее в продуктах бывает сложно. В составе маффинов, батончиков,
мюслей, йогуртов с так называемой "черникой" находится множество красителей,
ароматизаторов и других исскуственных добавок, которые могут навредить
здоровью.
Салаты
в упаковке
Начнем
с того, что стоимость такого салат может быть выше, чем все виды зелени,
купленные по отдельности. Но это не самое страшное. Исследования показали, что
в таких салатах могут содержаться бактерии, в частности сальмонелла, а закрытая
полиэтиленовая упаковка является идеальной средой для их размножения (даже при
хранении в холодильнике).
Кофе 3 в 1
Откажитесь
от такого кофе, потому что в таких пакетиках его и нет, как, впрочем, и сливок.
Зато в стиках есть много других добавок: красителей, стабилизаторов,
регуляторов кислотности, которые придают напитку приятный вкус, цвет и аромат,
но не приносят здоровью никакой пользы.
Молотые специи
Эксперты
выяснили, что в молотом черном перце не всегда можно найти перец. Да, туда
добавляют шелуху гречки, а в куркуму и зиру — вредные консерванты, в корицу —
кассию. Так что откажитесь от молотых специй. Лучше покупать перец горошком, а
корицу в палочках.
Тертый сыр
Во-первых,
это скорее всего старый сыр, во-вторых, нередко случается так, что часть сыра
не соответствует той марке, которая указана на упаковке. Но еще хуже
то, что в некоторые разновидности сыров, например, в пармезан,
добавляют целлюлозу, чтобы избежать образования комочков.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие продукты не должны храниться на одной полке.
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