Какие продукты могут вызывать отеки лица и тела

Опухшее лицо, тело или конечности говорят о том, что внутри нас скопилась лишняя жидкость. Возможно, вам не стоит пить так много воды перед сном, или же необходимо ограничить в рационе следующие продукты:

Почему отекает лицо (фото из открытых источников)

Томаты

В составе помидоров есть соланин — органическое соединение, которое может вызвать воспаление и отечность. Поэтому, при регулярном появлении отеков на лице или припухлости, попробуйте убрать эти овощи со своего рациона. Если отеки пропали, значит вы нашли виновника. Но это не значит, что нужно избегать употребления томатов, просто не злоупотребляйте ими.

Баклажаны

В сыром виде баклажаны также содержат соланин, поэтому не налегайте на них, особенно в вечернее время. Попробуйте есть эти овощи после термической обработки. Чтобы проверить, что приводит к отечности, попробуйте в течение трех недель не употреблять баклажаны ни в каком виде. Если заметите разницу, сократите их потребление до минимума.

Алкоголь

После употребления спиртного организму приходится справляться с токсинами, перерабатывать и выводить все вредные вещества. На утро вы едва ли будете чувствовать себя бодрым, а отеки возникнут из-за повышенной жажды.

Соя

Несмотря на то, что соя является здоровым растительным продуктом, который содержит много протеина, она полезна не для всех. Есть много людей, которые не переносят соевый белок — он вызывает воспалительный процесс и аллергию, поэтому может приводить к отечности. В таких случаях, перестаньте употреблять продукты, содержащие сою.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты перечислили продукты, которые нужно добавить в рацион людям, страдающим от отечности.