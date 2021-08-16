Какие продукты могут «разрушить» ваш желудок

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Светлана Шкурупий
С неправильного питания начинаются различные нарушения желудочно-кишечного тракта, в частности гастрит и язва. Чтобы этого не допустить, медики рассказали, какие продукты стоит исключить или ограничить в своем рационе.
Что разрушает желудок (фото из открытых источников)
Сорбит и искусственные подсластители
Внимательно изучайте состав продуктов, которые покупаете. Если на этикетке написано "без сахара", это вовсе не значит, что в нем нет других компонентов (сорбита, сахарного сиропа), которые способны навредить желудку. По словам врачей, лучше съесть чайную ложку сахара, чем сладость с сорбитом или аналогичным заменителем.
Газированные напитки
В составе этих напитков очень много сахара, а также различных добавок: усилителей вкуса, красителей, которые вредят желудку и кишечнику, вызывая изжогу и другие расстройства пищеварения.
Кофейные напитки
Кофе является одним из триггеров кислотного рефлюкса, плюс ко всему, напитки на основе кофеина также содержат сахар и высокую калорийность.
Красное мясо
Исследователи говорят, что чем больше красного мяса употребляют люди, тем выше их риск заболеть раком толстой кишки. Ежьте продукт не чаще 2-х раз в неделю и обязательно "уравновешивайте" его порцией овощей.
Блюда, приготовленные во фритюре
Чем сильнее зажарена какая-либо пища – картошка, курица или даже рыба – тем больше усилий приходится прилагать организму, чтобы ее переварить. Если устраивать такие нагрузки регулярно, в итоге может развиться желудочно-кишечное расстройство, а также кислотный рефлюкс.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, почему не стоит принимать решения на голодный желудок.
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