Какие продукты могут «разрушить» ваш желудок

С неправильного питания начинаются различные нарушения желудочно-кишечного тракта, в частности гастрит и язва. Чтобы этого не допустить, медики рассказали, какие продукты стоит исключить или ограничить в своем рационе.

Что разрушает желудок (фото из открытых источников)

Сорбит и искусственные подсластители

Внимательно изучайте состав продуктов, которые покупаете. Если на этикетке написано "без сахара", это вовсе не значит, что в нем нет других компонентов (сорбита, сахарного сиропа), которые способны навредить желудку. По словам врачей, лучше съесть чайную ложку сахара, чем сладость с сорбитом или аналогичным заменителем.

Газированные напитки

В составе этих напитков очень много сахара, а также различных добавок: усилителей вкуса, красителей, которые вредят желудку и кишечнику, вызывая изжогу и другие расстройства пищеварения.

Кофейные напитки

Кофе является одним из триггеров кислотного рефлюкса, плюс ко всему, напитки на основе кофеина также содержат сахар и высокую калорийность.

Красное мясо

Исследователи говорят, что чем больше красного мяса употребляют люди, тем выше их риск заболеть раком толстой кишки. Ежьте продукт не чаще 2-х раз в неделю и обязательно "уравновешивайте" его порцией овощей.

Блюда, приготовленные во фритюре

Чем сильнее зажарена какая-либо пища – картошка, курица или даже рыба – тем больше усилий приходится прилагать организму, чтобы ее переварить. Если устраивать такие нагрузки регулярно, в итоге может развиться желудочно-кишечное расстройство, а также кислотный рефлюкс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, почему не стоит принимать решения на голодный желудок.

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