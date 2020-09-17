Какие продукты делают нас счастливее: отвечает эксперт

Если появилось плохое настроение, то это легко можно исправить. Диетолог Наталия Самойленко рассказала, какая еда позитивно влияет на наше состояние. Об этом пишет издание lemonade.

Шоколад. Фото: unsplash

Эксперт утверждает, что наша пищеварительная система, в частности кишечник, влияет на настроение. Например, когда оно не на самом лучшем уровне, то нам сразу хочется побежать в магазин и купить что-нибудь сладенькое. Но этого делать не стоит, лучше подобрать правильную пищу, которая избавит от скачков веса в организме.

Наталия рассказывает, что для поднятия настроения нужно кушать витамин С, D, витамины группы В. А также цинк, магний, калий, Омега-3. Особое внимание стоит уделить последнему продукту, потому что в нем содержится триптофан, который улучшает работу мозга.

А следующая еда поможет не только почувствовать себя счастливее, но и даст возможность получить необходимую пользу для здоровья. Диетолог советует съедать в день по 100-150 грамм рыбы и морепродуктов, чтобы улучшить свое самочувствие.

В шоколаде содержатся элементы, которые помогают нам побороть стресс и позитивно влияют на работу мозга. А если плохое настроение преследует вас с самого утра, то желательно съесть банан – этот продукт просто идеально справится с этой задачей. Кунжут, семена льна, орехи (кроме кешью и арахиса) – они являются одним из лучших вариантов перекуса, а также содержат Омега-3.

До трех часов дня специалист рекомендует кушать цельнозерновые крупы – они улучшают метаболизм. Бобовые продукты контролируют уровень сахара в крови и повышают уровень серотонина.

И, конечно же, вода – она нужна нашему организму, как ничто иное. Можно пить ее с лимоном или имбирем, чтобы разнообразить вкус. Употребление жидкости в достаточном количестве хорошо влияет на наши эмоции и помогает побороть проблему лишнего веса.

"Если в течение дня вы будете добавлять эти продукты в свой рацион, то через короткий промежуток времени будете чувствовать себя более счастливыми и здоровыми", - уверяет Наталия.

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