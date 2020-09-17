kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.09.2020

BTC/USD

10830.11

ETH/USD

380.17

LTC/USD

48.33

НБУ 17.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какие продукты делают нас счастливее: отвечает эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие продукты делают нас счастливее: отвечает эксперт

Они помогут повысить уровень счастья

сегодня, 16:46
Автор:

Любовь Блажко

Если появилось плохое настроение, то это легко можно исправить. Диетолог Наталия Самойленко рассказала, какая еда позитивно влияет на наше состояние. Об этом пишет издание lemonade.

Какие продукты делают нас счастливее: отвечает эксперт

Шоколад. Фото: unsplash

Эксперт утверждает, что наша пищеварительная система, в частности кишечник, влияет на настроение. Например, когда оно не на самом лучшем уровне, то нам сразу хочется побежать в магазин и купить что-нибудь сладенькое. Но этого делать не стоит, лучше подобрать правильную пищу, которая избавит от скачков веса в организме.

Наталия рассказывает, что для поднятия настроения нужно кушать витамин С, D, витамины группы В. А также цинк, магний, калий, Омега-3. Особое внимание стоит уделить последнему продукту, потому что в нем содержится триптофан, который улучшает работу мозга. 

А следующая еда поможет не только почувствовать себя счастливее, но и даст возможность получить необходимую пользу для здоровья. Диетолог советует съедать в день по 100-150 грамм рыбы и морепродуктов, чтобы улучшить свое самочувствие. 

В шоколаде содержатся элементы, которые помогают нам побороть стресс и позитивно влияют на работу мозга. А если плохое настроение преследует вас с самого утра, то желательно съесть банан – этот продукт просто идеально справится с этой задачей. Кунжут, семена льна, орехи (кроме кешью и арахиса) – они являются одним из лучших вариантов перекуса, а также содержат Омега-3. 

До трех часов дня специалист рекомендует кушать цельнозерновые крупы – они улучшают метаболизм. Бобовые продукты контролируют уровень сахара в крови и повышают уровень серотонина. 

И, конечно же, вода – она нужна нашему организму, как ничто иное. Можно пить ее с лимоном или имбирем, чтобы разнообразить вкус. Употребление жидкости в достаточном количестве хорошо влияет на наши эмоции и помогает побороть проблему лишнего веса. 

"Если в течение дня вы будете добавлять эти продукты в свой рацион, то через короткий промежуток времени будете чувствовать себя более счастливыми и здоровыми", - уверяет Наталия. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать бутерброд полезным: мнение диетолога.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!