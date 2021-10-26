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Какие продукты быстро повышают работоспособность

Эксперты назвали продукты, которые нужно добавить в свой рацион, если хотите повысить работоспособность

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Поддерживать организм в оптимальном рабочем состоянии можно с помощью правильных продуктов. Эксперты рассказали, что нужно добавить в рацион, чтобы повысилась работоспособность. 

Какие продукты быстро повышают работоспособность

Как повысить работоспособность (фото из открытых источников)

Тыквенные семечки

В составе тыквенных семечек есть железо, магний, цинк и другие микроэлементы, которые улучшают когнитивные функции, в частности концентрацию внимания и память. Их можно использовать в качестве перекуса или добавить в овощной салат, но в день рекомендуется съедать не более 40 г семечек. 

Кофе

Этот напиток для большинства людей является главным "допингом", потому что борется с сонливостью и активизирует мозговую активность. Кофеин помогает "прийти в себя" во время тяжелого дня, блокируя на некоторое время усталость. Но не злоупотребляйте напитком, в день можно выпить 2-3 чашки.

Орехи

Если вы чувствуете, что ваши силы на исходе, тогда добавьте в рацион орехи, потому что они богаты на витамины и микроэлементы, улучшающие работу мозга. Еще этот продукт обеспечит организм энергией. 

Бананы

Это хороший источник калия, который необходим для поддержания нервной системы и сердечной мышцы. А благодаря клетчатке этот фрукт быстро помогает восставить силы и утоляет голод. 

Черника

Обогащайте организм черникой и другими ягодами, потому что в их составе много антиоксидантных веществ, защищающих клетки мозга от старения и улучшающие память. Благодаря чернике также можно укрепить иммунную систему. 

Напомним, что избыток сахара в рационе может привести к ожирению и ряду других заболеваний, но этот продукт жизненно важен для организма, потому что обеспечивает нас энергией и бодростью. Как же быть?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в какое время дня у человека начинает снижаться работоспособность.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/20148-devyat-produktov-kotorye-povyshayut-rabotosposobnost
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