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Какие привычные нам продукты запрещены во многих странах

Опубликован список обычных нам продуктов, которые запрещены во многих странах мира: узнайте, почему

22 декабря 2021, 15:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Некоторые продукты и напитки, которые мы привыкли видеть на полках наших супермаркетов, могут быть запрещены к продаже во многих других странах. Что это за еда и почему она может быть под запретом?

Какие привычные нам продукты запрещены во многих странах

Какие привычные продукты запрещены во многих странах / Фото: fitforfun

Яблоки

Многие яблоки запрещены к продаже в США, потому что во время проверки Министерство сельского хозяйства нашло в них дифениламин, которым обрабатывают фрукт, чтобы он хранился месяцами. Но это вещество запрещено в США и Европе, так как может спровоцировать развитие многих заболеваний. 

Желе из фруктов

Такой вкусный десерт также запрещен в США, Австралии и некоторых странах ЕС, потому что в нем содержится вещество под названием "конняк". При соприкосновении с влагой оно набухает и может застрять в горле у ребенка.

Картофельное пюре быстрого приготовления

При производстве картофельного пюре быстрого приготовления добавляют бутилгидроксианизол (ВНА, Е320) — канцероген, который признан потенциально опасным для здоровья. По этой причине такой продукт не продают в Японии и некоторых странах ЕС. 

Маргарин

Его используют для приготовления выпечки и десертов. Но в маргарине содержатся трансжиры, которые могут вызывать проблемы со здоровьем, в частности ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Продукты с содержанием трансжиров запрещены в Дании и Канаде.

Соевый соус

В странах ЕС и ближнего Востока сложно найти соевый соус, потому что более 70% всей выращиваемой сои в мире – генетически модифицирована (та самая надпись — ГМО). Также соевый соус может содержать опасный канцероген — этилкарбамат.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты категорически запрещено употреблять с алкоголем.


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Источник: https://edinstvennaya.ua/health/women/26560-5-privychnyh-nam-produktov-kotorye-zapreshteny-vo-mnogih-stranah-mira
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