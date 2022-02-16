Какие популярные специи способны навредить здоровью

Пожалуй, на каждой кухне найдутся приправы и специи, потому что с их помощью можно добавить блюдам приятный вкус и аромат. А еще многие специи, благодаря своему составу, очень полезны для здоровья. Но есть нюансы. О них рассказала врач-нутрициолог Ирина Юзуп.

ТОП-5 приправ, которые могут нанести вред организму (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что специи и приправы плохого качества могут нанести вред организму, потому что при их выращивании используются химические вещества. А еще некоторые приправы могут быть сильными раздражителями.

Черный тмин

Эта пряность славится своими лечебными свойствами, однако, черный тмин содержит активные вещества, способные спровоцировать аллергическую реакцию. А еще пряность стимулирует процесс сокращения гладких мышц, в том числе и матки, поэтому ее нельзя включать в рацион во время беременности.

Соль

Не стоит злоупотреблять солью, потому что она может спровоцировать скачки давления, отечность, воспаление слизистой желудка. А еще избыток соли в организме выводит из организма калий, кальций и магний.

Лавровый лист

При обострении заболеваний почек, сосудов и желудочно-кишечного тракта стоит ограничить употребление лаврового листа. С осторожностью лавр нужно включать в рацион людям с пониженной свертываемостью крови, так как он разжижает кровь.

Корица

Употребление этой специи может привести к резкому снижению уровня сахара и воспалительным процессам в печени. Корицей не стоит злоупотреблять во время беременности и лактации.

Горчица

С осторожностью ее нужно употреблять людям, у которых есть заболевания легких и почек, а также горчица противопоказана при язве и гастрите.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие специи помогут избежать боли всуставах.

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