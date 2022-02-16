Какие популярные специи способны навредить здоровью

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Светлана Шкурупий
Пожалуй,
на каждой кухне найдутся приправы и специи, потому что с их помощью можно
добавить блюдам приятный вкус и аромат. А еще многие специи, благодаря своему
составу, очень полезны для здоровья. Но есть нюансы. О них рассказала врач-нутрициолог
Ирина Юзуп.
ТОП-5 приправ, которые могут нанести вред организму (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что специи и приправы плохого качества могут нанести вред организму,
потому что при их выращивании используются химические вещества. А еще некоторые
приправы могут быть сильными раздражителями.
Черный тмин
Эта
пряность славится своими лечебными свойствами, однако, черный тмин содержит
активные вещества, способные спровоцировать аллергическую реакцию. А еще
пряность стимулирует процесс сокращения гладких мышц, в том числе и матки,
поэтому ее нельзя включать в рацион во время беременности.
Соль
Не
стоит злоупотреблять солью, потому что она может спровоцировать скачки давления,
отечность, воспаление слизистой желудка. А еще избыток соли в организме выводит
из организма калий, кальций и магний.
Лавровый лист
При
обострении заболеваний почек, сосудов и желудочно-кишечного тракта стоит
ограничить употребление лаврового листа. С осторожностью лавр нужно включать в
рацион людям с пониженной свертываемостью крови, так как он разжижает
кровь.
Корица
Употребление
этой специи может привести к резкому снижению уровня сахара и воспалительным процессам
в печени. Корицей не стоит злоупотреблять во время беременности и лактации.
Горчица
С
осторожностью ее нужно употреблять людям, у которых есть заболевания легких и
почек, а также горчица противопоказана при язве и гастрите.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие специи помогут избежать боли всуставах.
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