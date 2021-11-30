Какие полезные продукты снижают аппетит

Многие люди переедают, потому что употребляют в пищу неправильные продукты, которые постоянно усиливают голод. В результате может возникнуть ожирение и другие проблемы со здоровьем. Эксперты рассказали, какие полезные продукты стоит добавить в меню, чтобы снизить свой аппетит.

Как снизить аппетит / Фото: Elenathewise

Лидером питательного и низкокалорийного рейтинга является красная рыба. В ней содержатся протеины и большое количество жирных кислот омега-3. Регулярное употребление этого полезного морепродукта дает возможность не только утолить голод, но и насытить организм необходимыми минералами, микроэлементами и другими полезными веществами.

Еще одним продуктом, содержащим большое количество жиров и олеиновой кислоты (омега-9), является авокадо. Этот приятный на вкус плод может легко заменить тяжёлую пищу, при этом хорошо насытив организм.

Такой бодрящий напиток, как кофе, способствует снижению калорий и расщеплению жиров. Кофе способен "обмануть" желудок и уменьшить количество потребляемой пищи. Однако медики не рекомендуют употреблять кофе в большом количестве.

Также чувство голода прекрасно подавляют семена чиа и яйца. Семена чиа богаты жирными кислотами, а в яйцах достаточно много белка.

В остром красном перце содержится высокий уровень капсаицина, который способствует быстрому расщеплению жиров.

А чечевица и имбирь успешно борются со всевозможными воспалительными процессами в организме. К тому же они повышают иммунитет и избавляют организм от ощущения голода.

Овсяная крупа содержит пищевые волокна, которые позволяют уменьшить чувство голода, не прибавляя лишнего веса.

Натуральный йогурт является одним из самых популярных диетических продуктов. Этот кисломолочный продукт прекрасно усваивается организмом. Помимо этого, он обладает высоким содержанием белка.

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