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Почему утром может отсутствовать аппетит

Медики назвали основные причины, по которым после пробуждения у человека может отсутствовать аппетит

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Диетологи рекомендуют завтракать спустя час после пробуждения, потому что тогда он помогает наладить пищеварение, заряжает энергией и улучшает настроение. Но многие люди не испытывают утром чувства голода. Эксперты рассказали, на какие проблемы это может указывать.

Почему утром может отсутствовать аппетит

Отсутствие аппетита утром (фото из открытых источников)

Обильный ужин

Если вечером вы плотно поужинали, особенно пищей, содержащей много белков и жиров, то утром вас не будет мучить чувство голода. 

Изменение уровня гормонов

Исследователи говорят, что ночью уровни некоторых гормонов могут колебаться и это может повлиять на аппетит. Например, утром может повыситься адреналин, который подавляет чувство голода, замедляет скорость опорожнения желудка и увеличивает расщепление углеводов.

Вы чувствуете тревогу или депрессию

Депрессивное состояние, которое вызывает нарушение сна, усталость, потерю интереса к различным вещам, может влиять и на аппетит. А тревожность повышает в организме уровень определенных гормонов стресса, которые только усугубляют ситуацию.

Респираторные заболевания

Эксперты говорят, что респираторные инфекции, вызывающие грипп, простуду, пневмонию и другое ухудшение самочувствия, также способны подавлять аппетит. В некоторых случаях эти инфекции ограничивают ваши чувства вкуса и запаха.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди чувствуют себя более раздражительными, нервными и даже злыми, когда испытывают голод.

Исследователи считают, что такое поведение вполне объяснимо и происходит из-за падения уровня глюкозы в крови. Врач-терапевт Георгий Сапего считает, что "низкий сахар" способен активировать в организме гормоны стресса – кортизол и адреналин.


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Источник: https://www.healthline.com/nutrition/16-ways-to-increase-appetite#TOC_TITLE_HDR_12
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