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Какие напитки нужно пить утром для снижения веса

Эксперты рассказали, какие напитки нужно употреблять утром, чтобы похудеть и улучшить самочувствие

сегодня, 08:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите привести свое тело в форму, тогда важно уделять внимание не только физической активности, но и рациону питания. Эксперты рассказали, какие напитки, выпитые с утра, помогут быстрее избавиться от лишних килограмм.

Какие напитки нужно пить утром для снижения веса

Как снизить вес (фото из открытых источников)

Начинать утро можно со стакана воды с добавлением фенхеля (укропная вода). Для этого смешайте 1 чайную ложку семян фенхеля с водой и оставьте настаиваться на всю ночь. Процедите напиток перед употреблением. Эксперты говорят, что он улучшает метаболизм и помогает организму выводить лишнюю жидкость. 

Второй напиток, способствующий похудению — лимонная вода. Встаньте утром, налейте в стакан обычной воды, добавьте туда ломтик лимона и можно 1 чайную ложку меда. Этот напиток способствует ускорению работы пищеварительной системы и расщепляет жиры.

Также утром можно выпить зеленый чай. Залейте чай вместе с листьями мяты горячей водой и настаивайте в течение нескольких минут. Напиток мягко подавляет аппетит, снижая уровень сахара в крови. 

И четвертый напиток — вода Джира. Добавьте 1 чайную ложку Джиры в стакан воды и оставьте на ночь. Процедите напиток и употребляйте с утра. Он помогает пищеварению и выделяет ферменты, которые помогают расщеплять сахара, жиры и углеводы, сохраняя здоровье кишечника.

Напомним, что бег – самый доступный и универсальный вид физической активности, который положительно действует на весь организм, повышая его выносливость. Но можно ли похудеть с помощью одного бега и сколько должна длиться тренировка?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали три вида чая, которые помогут избавиться от лишних килограмм.


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