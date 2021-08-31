Какие ежедневные привычки ослабляют организм

Иммунная система призвана защищать организм от всех чужеродных веществ извне, в том числе от вирусов и бактерий. Если иммунитет слабый, это приводит к частым болезням.

Что ослабляет иммунитет / Фото: GETTY IMAGES

Известно, что на иммунную систему влияет множество факторов, однако ослабить ее могут и некоторые действия человека, считают специалисты. Они рассказали, на какие повседневные привычки стоит обратить внимание, чтобы не вредить иммунитету.

Алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя ослабляет иммунную систему, что подтвердили многие ученые. Согласно исследованию, опубликованному на сайте Национального центра биотехнологической информации, алкоголь не только ухудшает способность организма защищаться от инфекции, но и приводит к системному воспалению, повреждению органов, а также препятствует восстановлению после повреждения тканей.

Недостаток сна

Недостаток сна может негативно повлиять на иммунную систему. Исследования показывают, что люди, которые не высыпаются, с большей вероятностью заболевают после контакта с вирусом. Недостаток сна также может повлиять на скорость выздоровления, сообщают специалисты клиники Майо. Длительное недосыпание также увеличивает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Дефицит витамина D

Витамин D играет важную роль в здоровье человека, в том числе оказывает влияние и на иммунную систему. Исследователи утверждают, что дефицит этого элемента может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, а также к повышению восприимчивости к инфекциям.

Стресс

Хронический стресс заставляет организм вырабатывать больше гормона стресса – кортизола, который негативно влияет на иммунитет. По данным Американского онкологического общества, люди, которые испытывают хронический стресс, более подвержены простуде и вирусным инфекциям. Избыток кортизола также заставляет организм откладывать жир, что приводит к увеличению веса.

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