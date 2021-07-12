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Какие дешевые продукты помогут вам похудеть

Эксперты рассказали, какие дешевые продукты необходимо добавить в свой рацион, если хотите избавиться от лишних килограмм

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Процесс похудения может быть сложным и длительным, но главное — не сдаваться и добавлять в свой рацион побольше полезных продуктов. Каких именно?

Какие дешевые продукты помогут вам похудеть

Как похудеть (фото из открытых источников)

Чечевица

Бюджетный и очень полезный продукт, который необходимо добавить в меню тем, кто хочет избавиться от лишних килограмм. Чечевица богата на белок, углеводы, жиры, витамины, клетчатку, фолиевую кислоту, а также омега-3 и омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. С помощью чечевицы можно контролировать чувство голода и улучшить пищеварение.

Гречка

Готовьте себе почаще гречку, ведь в ней много витаминов и ценных микроэлементов, которые помогают держать вес под контролем. Плюс ко всему, гречка – лучший съедобный детокс, она мягко выводит из организма все шлаки и канцерогены.

Вода

Диетологи говорят, что в течение дня нужно выпивать 1,5-2 литра негазированной воды, если же вы занимаетесь спортом или находитесь на жаре, то жидкости нужно употреблять больше. Также выпейте стакан воды за полчаса до приема пищи, этим вы утолите немного свой голод. 

Свёкла

Этот овощ обладает очистительными свойствами, полезна для здоровья печени, кишечника, вен и капиляров. Стимулирует циркуляцию лимфы и потому незаменима для тех, кто хочет избавиться не только от лишнего веса, но и от целлюлита.

Бананы

Вкусный и полезный фрукт, который способствует похудению, помогает регулировать кровяное давление, укрепляет иммунитет. Также бананы дают мощный и быстрый импульс энергии, который повышает работоспособность и выносливость.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для любителей белого шоколада есть хорошая новость. Оказывается, что продукт помогает в борьбе с лишними килограммами. Когда его лучше употреблять и в каком количестве?


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/healthy_food/7-deshevyx-produktov-kotorye-pomogut-vam-poxudet/
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