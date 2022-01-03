Какая ягода способна избавить от зубной боли

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Светлана Шкурупий
При зубной боли, которая может возникнуть внезапно, американские исследователи рекомендуют употреблять клюкву или натуральный сок из этих ягод.
Что поможет от зубной боли (фото из открытых источников)
В ходе эксперимента, ученые из Университета Рочестера обнаружили, что клюквенный сок не позволяет бактериям, вызывающим кариес, "закрепиться" на поверхности зубов. Компоненты ягодных соков блокируют бактериям доступ к зубной эмали и предотвращают возникновение болевых ощущений.
Более того, употребление клюквы благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Ягода богат на витамины А, С, Е, К, а также кальций, железо, магний, фосфор, марганец, селен и другие микроэлементы.
А еще клюква, благодаря высокому содержанию витамина С, — отличное профилактическое средство, укрепляющее иммунитет и повышающее защитные функции организма.
Напомним, что зубная эмаль – это самая твердая ткань человеческого тела. Добавьте в ваш обычный рацион некоторые продукты и помогите эмали оставаться всегда крепкой.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что зубные нити для ухода за ротовой полостью могут вызывать различные заболевания. В первую очередь, речь идет о веществах – полифторалкилах, которые используются в производстве гигиенического средства.
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