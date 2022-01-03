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Какая ягода способна избавить от зубной боли

Исследователи из Университета Рочестера (США) назвали ягоду, которая помогает избавить от зубной боли

сегодня, 11:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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При зубной боли, которая может возникнуть внезапно, американские исследователи рекомендуют употреблять клюкву или натуральный сок из этих ягод.

Какая ягода способна избавить от зубной боли

Что поможет от зубной боли (фото из открытых источников)

В ходе эксперимента, ученые из Университета Рочестера обнаружили, что клюквенный сок не позволяет бактериям, вызывающим кариес, "закрепиться" на поверхности зубов. Компоненты ягодных соков блокируют бактериям доступ к зубной эмали и предотвращают возникновение болевых ощущений.

Более того, употребление клюквы благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Ягода богат на витамины А, С, Е, К, а также кальций, железо, магний, фосфор, марганец, селен и другие микроэлементы. 

А еще клюква, благодаря высокому содержанию витамина С, — отличное профилактическое средство, укрепляющее иммунитет и повышающее защитные функции организма.

Напомним, что зубная эмаль – это самая твердая ткань человеческого тела. Добавьте в ваш обычный рацион некоторые продукты и помогите эмали оставаться всегда крепкой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что зубные нити для ухода за ротовой полостью могут вызывать различные заболевания.  В первую очередь, речь идет о веществах –  полифторалкилах, которые используются в производстве гигиенического средства.

Читайте также, что укрепить свою иммунную систему в зимний период можно с помощью полезных ягод, одной из которых является рябина. Ее плоды обладают лечебными свойствами, поэтому ее часто используют в народной медицине. Фитотерапевтр Михаил Лушик рассказал, почему рябина должна присутствовать в рационе.


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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/5128029-tselebnaya-yagoda-sposobnaya-izbavit-ot-zubnoy-boli.html
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