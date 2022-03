Как жить дольше: три простых антивозрастных продукта

Питание — важная часть нашей жизни, которая влияет на наше здоровье и продолжительность жизни. Эксперты в ходе исследований нашли продукты, которые обладают антивозрастными свойствами. Что же стоит добавить в рацион?

Как продлить жизнь (фото из открытых источников)

Оливковое масло

Доктор медицинских наук Стивен Гандри рассказал, что в составе оливкового масла содержится большое количество полифенольных соединений, которые благоприятно влияют на организм, в частности снижают уровень холестерина в крови и давление. А исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology, показало, что употребление оливкового масла, продлевает жизнь.

Ягоды

Стоит обогатить рацион черникой, ежевикой, смородиной, клюквой, малиной, потому что они богаты на витамины, микроэлементы и антиоксиданты. Летом найти ягоды значительно легче, но зимой и осенью можно употреблять их в замороженном виде, потому что они сохраняют свою ценность. Как передает издание Mind Body Green, ежедневное употребление ягод способствует долголетию.

Сыр

Еще одним продуктом, который обладает "антивозрастными" свойствами является сыр. Стивен Гандри говорит, что есть определенные сорта продукта, которые действительно увеличивают продолжительность жизни. Сыр из козьего и овечьего молока отличается высокой питательностью, а значит содержит соединения, которые положительно влияют на митохондрии — клеточные органеллы, необходимые для синтеза АТФ — источника энергии для жизнедеятельности клетки.

Напомним, что ученые определили полезную кашу, употребление которой способствует увеличению продолжительности жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сбалансированное питание с орехами, бобовыми, цельными зернами и средиземноморскими продуктами может увеличить жизнь лиц в возрасте от 20 лет на 10-13 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!