Как замедлить старение с помощью тропического фрукта

В рационе важную роль занимают фрукты, поскольку они являются ценными источниками витаминов и полезных веществ, необходимых нашему организму. Особое внимание эксперты советуют обратить на манго. Что нужно знать о его свойствах?

Как замедлить старение / Фото: Pixabay

Улучшение иммунитета, зрения и здоровья пищеварительной системы, а также снижение риска некоторых видов рака — всеми этими свойствами наделено манго. Продукт богат на фосфор, кальций, селен, железо, пантотеновую кислоту и витамин С.

Высокое содержание антиоксидантов

Манго богат полифенолами — растительными соединениями, которые действуют как антиоксиданты. Эти вещества защищают клетки от повреждения свободными радикалами, отвечающими за появление признаков старения и хронических заболеваний.

Повышает иммунитет

Витамин А, который содержится в манго, необходим для здоровья иммунной системы, а недостаток этого витамина вызывает повышенный риск заражения. Фолиевая кислота, витамин К, витамин Е и витамины группы В тоже поддерживают иммунитет, что особенно важно в зимний период.

Положительно влияет на зрение

Антиоксиданты лютеин и зеаксантин — ключевые питательные вещества для здоровья глаз. Они действуют как своего рода крем для загара, который поглощает лишний свет и защищает глаза от вредного излучения. Витамин А тоже влияет на зрение: его недостаток способен вызвать существенные проблемы с глазами.

Улучшает состояние кожи и волос

Витамин С необходим для выработки коллагена, придающего коже упругость и помогающего в борьбе с морщинами и преждевременными признаками старения. Витамин А и другие ретиноиды защищают кожу от солнца, а как известно ультрафиолет крайне негативно сказывается на состоянии кожи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой сок способен предотвратить процесс старения.

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