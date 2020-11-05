Как выбрать самый полезный хлеб: ответ эксперта

Скорее всего, большинство из нас не может себе представить прием пищи без вкусного кусочка хлеба. Поэтому крайне важно знать, какой правильный состав должен быть у этого продукта. Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала о нескольких секретах, которые помогут сделать правильный выбор.

Как выбрать самый полезный хлеб. Фото: unsplash

Хлеб, который изготовлен из цельнозерновой муки, содержит необходимые для нашего организма минералы, витамины и фитонутриенты. Поэтому смело останавливать выбор именно на нем, говорит Светлана.

А вот в обычной белой муке содержатся пустые калории, которые насыщают организм, но чувство сытости довольно быстро проходит. Такие калории просто не успевают израсходоваться, поэтому откладываются в самых нежелательных местах.

Если в составе хлеба есть отруби, то он является источником дополнительной клетчатки, говорит специалист.

Пророщенные злаки имеют множество полезных свойств: в них есть и бета-каротин, и витамины С и Е. Кроме того, это позитивно сказывается на состоянии нашей кожи, здоровье глаз и иммунитете.

Хлеб, который приготовлен на дрожжах, способствует развитию идеальной среды для обитания паразитов в организме, а также может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

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