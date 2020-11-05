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Как выбрать самый полезный хлеб: ответ эксперта

Специалист озвучила основные критерии выбора хлеба в магазине

сегодня, 21:30
Автор:

Любовь Блажко

Скорее всего, большинство из нас не может себе представить прием пищи без вкусного кусочка хлеба. Поэтому крайне важно знать, какой правильный состав должен быть у этого продукта. Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала о нескольких секретах, которые помогут сделать правильный выбор.

Как выбрать самый полезный хлеб: ответ эксперта

Как выбрать самый полезный хлеб. Фото: unsplash

Хлеб, который изготовлен из цельнозерновой муки, содержит необходимые для нашего организма минералы, витамины и фитонутриенты. Поэтому смело останавливать выбор именно на нем, говорит Светлана. 

А вот в обычной белой муке содержатся пустые калории, которые насыщают организм, но чувство сытости довольно быстро проходит. Такие калории просто не успевают израсходоваться, поэтому откладываются в самых нежелательных местах. 

Если в составе хлеба есть отруби, то он является источником дополнительной клетчатки, говорит специалист.

Пророщенные злаки имеют множество полезных свойств: в них есть и бета-каротин, и витамины С и Е. Кроме того, это позитивно сказывается на состоянии нашей кожи, здоровье глаз и иммунитете. 

Хлеб, который приготовлен на дрожжах, способствует развитию идеальной среды для обитания паразитов в организме, а также может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нужно обязательно есть хлеб. 


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Источник: https://newsyou.info/dietolog-raskazala-po-kakim-kriteriyam-vybrat-poleznyj-xleb
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