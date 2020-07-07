Как выбрать помидоры без "химии": советы диетолога

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В июле на прилавках рынков и магазинов можно найти разные сорта помидоров, которые привлекают покупателей своим красивым внешним видом и насыщенным цветом. Но как правильно отличить натуральный продукт от того, что вырос на химикатах? Об этом изданию "Собеседник" сообщил врач-диетолог, руководитель Института диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Эксперт утверждает, что летом можно купить "пластмассовые" помидоры, у которых нет вкуса и отсутствуют питательные вещества. Как правило, такие овощи импортируют в страну, они специального сорта, который может не терять свой внешний вид на протяжении месяца. И за рубежом для выращивания таких томатов могут использоваться запрещенные удобрения. Хотя не все импортные овощи можно назвать "пластмассовыми".

Диетолог подчеркнул, что помидоры очень ценны для нашего организма из-за высокого содержания ликопина - предшественника витамина А, который является мощным антиоксидантом. Это вещество укрепляет работу сердечно-сосудистой системы и в целом положительно влияет на организм.

Чтобы выбрать помидоры без "химии" стоит присмотреться к внешнему виду овоща. Не стесняйтесь трогать и нюхать его, ведь у хорошего помидора характерный томатный запах. Помимо этого, качественный продукт не будет слишком мягким или слишком твердым, он в меру упругий. Определить вкусный помидор можно и по неровной, неидеальной форме.

Касательно цвета, то все зависит от сорта помидоров. Если он насыщенный и яркий, то это совсем не означает, что он 100% будет вкусным. Но при выборе продуктов, внимательно осмотрите их на наличие дефектов. Если овощи с трещинами, подпорченными боками, какими-то пятнами, тогда их покупать не рекомендуется.

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