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Главная Новости Здоровье диета и питание Как восстановиться после праздников: советы эксперта
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Как восстановиться после праздников: советы эксперта

Восстанавливать силы организма нужно постепенно

сегодня, 14:30
Автор:

Кириєнко Анна

Праздники выбивают нас из повседневной жизни. Чтобы снова войти в привычный ритм, нужно восстановить силы организма. Как это сделать, рассказал врач Андрей Роханский.

Как восстановиться после праздников: советы эксперта

Как восстановить организм после Нового года. Фото: ria.ru

По его словам, уже с сегодняшнего дня нужно начинать разгрузку организма — меньше употребляйте тяжелую жирную пищу и алкоголь. Организму и печени нужно отойти от бесполезной пищи. Обратите внимание на фрукты и овощи.

Врач отмечает, что клетки печени не восстанавливаются. И соответственно все препараты, которые обещают вернуть вашей печени здоровый и безупречное состояние, абсолютно бесполезны. Поэтому печень нужно беречь сразу.

Сейчас ваша главная задача — не допустить обезвоживания организма. Поэтому внимательно следите за уровнем жидкости и периодически напоминайте себе выпивать по стакану воды.

Эксперт рекомендует постепенно переходить на мелкое легкое питание и травяные чаи.

Кроме того, полезными для организма станут занятия спортом и прогулки на улице. Они не только будут сжигать ваши калории и насыщать тело кислородом, но и поднимут настроение и улучшат самочувствие. Если вы планируете заняться определенным видом спорта, делайте это постепенно. Не давайте организму перегрузок — начните со спортивной ходьбы.

Напоминаем, что ранее ученые заявили, что вафли вредные для здоровья. Содержание в этих сладостях транжиров может быть одной из главных причин вредности вафель. В упаковке сладостей содержится примерно пять столовых ложек сахара, что намного выше, чем пять дневных норм употребления сахара, соответственно, такие вкусности — очень калорийные и вредные.

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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1910812-yak-vidnovitisya-pislya-svyat-poradi-likarya
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