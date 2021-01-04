Как восстановиться после праздников: советы эксперта

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Кириєнко Анна
Праздники выбивают нас из повседневной жизни. Чтобы снова войти в привычный ритм, нужно восстановить силы организма. Как это сделать, рассказал врач Андрей Роханский.
Как восстановить организм после Нового года. Фото: ria.ru
По его словам, уже с сегодняшнего дня нужно начинать разгрузку организма — меньше употребляйте тяжелую жирную пищу и алкоголь. Организму и печени нужно отойти от бесполезной пищи. Обратите внимание на фрукты и овощи.
Врач отмечает, что клетки печени не восстанавливаются. И соответственно все препараты, которые обещают вернуть вашей печени здоровый и безупречное состояние, абсолютно бесполезны. Поэтому печень нужно беречь сразу.
Сейчас ваша главная задача — не допустить обезвоживания организма. Поэтому внимательно следите за уровнем жидкости и периодически напоминайте себе выпивать по стакану воды.
Эксперт рекомендует постепенно переходить на мелкое легкое питание и травяные чаи.
Кроме того, полезными для организма станут занятия спортом и прогулки на улице. Они не только будут сжигать ваши калории и насыщать тело кислородом, но и поднимут настроение и улучшат самочувствие. Если вы планируете заняться определенным видом спорта, делайте это постепенно. Не давайте организму перегрузок — начните со спортивной ходьбы.
Напоминаем, что ранее ученые заявили, что вафли вредные для здоровья. Содержание в этих сладостях транжиров может быть одной из главных причин вредности вафель. В упаковке сладостей содержится примерно пять столовых ложек сахара, что намного выше, чем пять дневных норм употребления сахара, соответственно, такие вкусности — очень калорийные и вредные.
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