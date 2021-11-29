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Как восстановиться после пневмонии: список продуктов

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в рацион, если хотите возобновить здоровье после пневмонии

сегодня, 14:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Пневмония — серьезное заболевание, которое может быть вызвано вирусами и бактериями. И во время лечения очень важно правильно поддерживать свой организм. В этом помогут некоторые продукты, ускоряющие выздоровление.

Как восстановиться после пневмонии: список продуктов

Как восстановиться после пневмонии (фото из открытых источников)

Жирная рыба

Жирные сорта рыба богаты на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, поэтому врачи советуют каждую неделю съедать 2-3 порции рыбы (палтус, скумбрия, селедка, салака). С их помощью можно снизить воспалительный процесс в организме. 

Грецкие орехи

В составе грецких орехов много витаминов и микроэлементов, в том числе и омега-3 жирных кислот, поэтому они поддерживают здоровье всего организма. Горсть орехов в день также способна укрепить иммунитет и снизить воспаление. 

Цитрусовые

Для восстановления организму нужен витамин С, которого много в цитрусовых, поэтому рацион нужно обогатить лимонами, апельсинами, грейпфрутами. Исследования показали, что 100 мл витамина С в день могут снизить риск рака легких на 7%. 

Сладкий перец

В этом овоще также много витамина С, а еще болгарский перец, особенно его желтая разновидность, буквально набит антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление.

Зеленый чай

После заболевания пейте много воды, а также зеленого чая, потому что в нем содержится большое количество полифенолов — антиоксидантных веществ, которые нейтрализуют в организме действие свободных радикалов, способных вызвать окислительный стресс и усилить воспаление легких. 

Напомним, врач-терапевт Кирилл Глибко поделился простыми советами, которые уберегут от воспаления легких.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как отличить симптомы пневмонии и бронхита.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/kofe-orehi-i-eshche-6-produktov-kotorye-pomogayut-vosstanovitsya-posle-pnevmonii/
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