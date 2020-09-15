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Как избежать пневмонии: простые советы от терапевта

Сама по себе пневмония очень коварна

сегодня, 09:50 comments524
Автор:

Светлана Шкурупий

Пневмония - распространенное инфекционное заболевание, поражающее легкие. Но в условиях пандемии коронавируса, этот диагноз является более устрашающим, поэтому необходимо беречь здоровье и укреплять иммунитет. Врач-терапевт Кирилл Глибко поделился простыми советами, которые уберегут от воспаления легких, передает издание Wworld.

Как избежать пневмонии: простые советы от терапевта

Специалист отметил, что в первую очередь, нельзя допускать переохлаждения организма, поэтому одевайтесь осенью теплее, ведь погода обманчива. Особенно важно держать в тепле ноги. Американские исследователи доказали, что из-за понижения температуры ног в организме активизируются микроорганизмы, способствующие развитию простуды.

Также терапевт советует осенью согреваться теплым травяным чаем, особенно, если попали под дождь или замерзли по дороге. Для такой цели подойдет и горячий душ. Главное - все сделать вовремя, чтобы иммунная система не успела ослабнуть.

Эффективным способом избежать пневмонии врач называет вакцинацию. Прививка от пневмококковой инфекции держится около пяти лет и необходима пожилым людям и тем, у кого ослабленный иммунитет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты восстановят здоровье после пневмонии.


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