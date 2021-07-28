Как в отпуске не набрать лишний вес: советы эксперта

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Светлана Шкурупий
Если вы хотите, чтобы отпуск запомнился красивым загаром и яркими воспоминаниями, а не лишними сантиментами на талии, тогда стоит придерживаться определенных правил. Фитнес-тренер Юлия Богдан рассказала, что важно учитывать во время отдыха.
Как не поправиться в отпуске (фото из открытых источников)
На своей странице в Instagram эксперт отметила, что важно правильно расставить для себя приоритеты. Если вы хотите просто отдохнуть, понежиться на пляже, то стоит расслабиться и кушать с удовольствием, но не как в последний раз, чтобы не переедать, а соблюдая свою норму. Если же вы на отпуске хотите регулярно бегать, следить за рационом, тогда распишите свои тренировки и режим питания.
Юлия Богдан посоветовала питаться три раза в день. По ее словам, это правило нельзя игнорировать. Обогащать рацион нужно свежими салатами, в составе которых есть белок, а также овощами, различными кашами. Приезжая в другую страну, конечно же, хочется попробовать новые блюда и сладости, но старайтесь соблюдать определенные правила, например, сладкое употребляйте в первой половине дня.
Также не забывайте о водном режиме. Отдайте предпочтение обычной воде, а не компотам и газированным напиткам, потому что они не утоляют жажду.
Еще фитнес-тренер советует заниматься физической активностью (зарядкой, йогой или бегом), но лучше это делать в утреннее время, когда на улице не сильно жарко.
Напомним, что периодически свой рацион необходимо обогащать орехами, потому что они содержат много витаминов и полезных веществ, поддерживающих здоровье организма. Но орехи достаточно калорийны, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Правда, есть и такие, что способствуют похудению.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали две привычки, которые способствуют набору лишнего веса.
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