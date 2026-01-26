logo

Как употребление овсянки повлияет на уровень холестерина: врачи шокировали ответом
Как употребление овсянки повлияет на уровень холестерина: врачи шокировали ответом

Комбинация клетчатки, антиоксидантов и таких минералов, как магний в овсе, способствует защите сосудов от повреждений

26 января 2026, 11:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Овес является одним из наиболее полезных продуктов для сердечно-сосудистой системы и имеет научное подтверждение. Благодаря уникальному сочетанию ингредиентов, способствующих понижению уровня холестерина, овсянка может стать идеальным выбором для поддержания здоровья сердца. Независимо от того, употребляете ли вы ее в качестве горячего завтрака или добавляете в салаты или выпечку, этот продукт способен оказывать значительное влияние на организм. Воздействие овса на уровень холестерина продолжает изучаться, но уже есть весомые результаты, подтверждающие его полезные свойства.

Как употребление овсянки повлияет на уровень холестерина: врачи шокировали ответом

Фото: из открытых источников

По словам исследователей из EatingWell, овсянка богата клетчаткой, антиоксидантами и минералами, в частности магнием, которые помогают сохранить здоровье сосудов, предотвращая их повреждение. Это помогает снижать уровень "плохого" холестерина в артериях, что положительно влияет на сердечнососудистую систему, уменьшая риски развития сердечных заболеваний.

На сайте National Library of Medicine указано, что определенные соединения в овсе, такие как бета-глюкан (тип растворимой клетчатки) и авентрамиды (антиоксиданты), могут играть важную роль в этих процессах. Они способствуют нормализации уровня холестерина, поддерживая его на оптимальном уровне и снижая его вредную часть.

Кроме того, важной составляющей эффективности овсянки есть регулярность ее потребления. Исследования показывают, что потребление от 3/4 до 1 чашки овсянки ежедневно может привести к заметным улучшениям в уровне холестерина через четыре недели.

Содержащийся в овсе бета-глюкан имеет свойство образовывать гель в кишечнике, который содержит холестерин и выводит его из организма. Печень, в свою очередь, уносит больше холестерина из крови, что снижает его уровень в кровеносной системе. Это происходит при регулярном употреблении овса, что постепенно снижает общий уровень холестерина в организме.

Как уже писали "Комментарии", уменьшение доли ультрапереработанных продуктов в ежедневном рационе может существенно улучшить показатели здорового старения у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Южная Дакота (США), исследование которых опубликовал журнал Clinical Nutrition.



