Как употребление овсянки повлияет на уровень холестерина: врачи шокировали ответом

Овес является одним из наиболее полезных продуктов для сердечно-сосудистой системы и имеет научное подтверждение. Благодаря уникальному сочетанию ингредиентов, способствующих понижению уровня холестерина, овсянка может стать идеальным выбором для поддержания здоровья сердца. Независимо от того, употребляете ли вы ее в качестве горячего завтрака или добавляете в салаты или выпечку, этот продукт способен оказывать значительное влияние на организм. Воздействие овса на уровень холестерина продолжает изучаться, но уже есть весомые результаты, подтверждающие его полезные свойства.

Фото: из открытых источников

По словам исследователей из EatingWell, овсянка богата клетчаткой, антиоксидантами и минералами, в частности магнием, которые помогают сохранить здоровье сосудов, предотвращая их повреждение. Это помогает снижать уровень "плохого" холестерина в артериях, что положительно влияет на сердечнососудистую систему, уменьшая риски развития сердечных заболеваний.

На сайте National Library of Medicine указано, что определенные соединения в овсе, такие как бета-глюкан (тип растворимой клетчатки) и авентрамиды (антиоксиданты), могут играть важную роль в этих процессах. Они способствуют нормализации уровня холестерина, поддерживая его на оптимальном уровне и снижая его вредную часть.

Кроме того, важной составляющей эффективности овсянки есть регулярность ее потребления. Исследования показывают, что потребление от 3/4 до 1 чашки овсянки ежедневно может привести к заметным улучшениям в уровне холестерина через четыре недели.

Содержащийся в овсе бета-глюкан имеет свойство образовывать гель в кишечнике, который содержит холестерин и выводит его из организма. Печень, в свою очередь, уносит больше холестерина из крови, что снижает его уровень в кровеносной системе. Это происходит при регулярном употреблении овса, что постепенно снижает общий уровень холестерина в организме.

