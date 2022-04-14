Как укрепить кости: медики назвали пять лучших продуктов

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Светлана Шкурупий
Чтобы
избежать многих заболеваний, важно поддерживать здоровье костной системы. А
сделать это можно благодаря правильному питанию. Эксперты рассказали, какими
продуктами необходимо обогатить свой рацион.
Какие продукты помогают укрепить кости (фото из открытых источников)
Яйца
В
составе этого продукта много белка — строительного материала, а также витамина D, который способен укрепить костную
систему, потому что поглощает и удерживает кальций.
Греческий йогурт
Этот
йогурт содержит мало сахара и много белка, поэтому он полезен для здоровья.
Периодическое употребление греческого йогурта обогащает организм необходимыми
веществами и минералами, способными предотвратить старение костей.
Грибы
Если
хотите получить большой заряд питательных веществ, тогда добавьте в свой рацион
грибы, в частности шампиньоны, шиитаки и портобелло, потому что в их составе
много витамина D,
дефицит которого может привести к остеопорозу.
Молоко и его
альтернативы
Насчет
молочных продуктов и их полезности для костной системы ходят дискуссии. Но так или
иначе, в натуральном молоке и его альтернативах, содержится кальций, который необходим
для выполнения структурных функций, входя в состав скелета человека, его
зубов и других тканей.
Напомним,
чтобы укрепить организм, особенно на фоне постоянных стрессов и переживаний,
необходимо правильно питаться. Японские медики рекомендуют добавить в рацион капусту, потому что она невероятно полезна для сердца, пищеварения и костей.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что многие люди старшего возраста
сталкиваются с таким заболеванием как остеопороз. Главным признаком этого
недуга является снижение прочности костей, а из-за своей тонкости и хрупкости
они начинают ломаться даже при незначительных травмах. Вылечить и предотвратить
проблему поможет средство, давно использующееся в народной медицине.
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