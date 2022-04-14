Как укрепить кости: медики назвали пять лучших продуктов

Чтобы избежать многих заболеваний, важно поддерживать здоровье костной системы. А сделать это можно благодаря правильному питанию. Эксперты рассказали, какими продуктами необходимо обогатить свой рацион.

Какие продукты помогают укрепить кости (фото из открытых источников)

Яйца

В составе этого продукта много белка — строительного материала, а также витамина D, который способен укрепить костную систему, потому что поглощает и удерживает кальций.

Греческий йогурт

Этот йогурт содержит мало сахара и много белка, поэтому он полезен для здоровья. Периодическое употребление греческого йогурта обогащает организм необходимыми веществами и минералами, способными предотвратить старение костей.

Грибы

Если хотите получить большой заряд питательных веществ, тогда добавьте в свой рацион грибы, в частности шампиньоны, шиитаки и портобелло, потому что в их составе много витамина D, дефицит которого может привести к остеопорозу.

Молоко и его альтернативы

Насчет молочных продуктов и их полезности для костной системы ходят дискуссии. Но так или иначе, в натуральном молоке и его альтернативах, содержится кальций, который необходим для выполнения структурных функций, входя в состав скелета человека, его зубов и других тканей.

Напомним, чтобы укрепить организм, особенно на фоне постоянных стрессов и переживаний, необходимо правильно питаться. Японские медики рекомендуют добавить в рацион капусту, потому что она невероятно полезна для сердца, пищеварения и костей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди старшего возраста сталкиваются с таким заболеванием как остеопороз. Главным признаком этого недуга является снижение прочности костей, а из-за своей тонкости и хрупкости они начинают ломаться даже при незначительных травмах. Вылечить и предотвратить проблему поможет средство, давно использующееся в народной медицине.

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