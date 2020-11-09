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Как следует питаться, если заболели на COVID-19: советы ВОЗ

Обычно, не только при коронавирусе, но и во время других болезней ощущается слабость и исчезновения аппетита, однако для выздоровления важно правильно питаться

сегодня, 18:41
Автор:

Диденко Светлана

Всемирная организация здравоохранения разъяснила, как нужно питаться во время болезни на COVID-19.

Как следует питаться, если заболели на COVID-19: советы ВОЗ

Фото: verywellfit.com

Обычно, не только при коронавирусе, но и во время любой болезни мы чувствуем слабость и исчезновения аппетита. Однако сверхважно получать полезные вещества, чтобы бороться с инфекцией для того, чтоб пойти на поправку.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что полноценное питание поддерживает иммунную систему и помогает снизить риск развития хронического состояния, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака.

Советы по питанию во время болезни на коронавирус

Старайтесь ограничивать употребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия, например, соевого и рыбного соуса. Суточная норма должна составлять 1 чайная ложка в день. Врачи советуют выбирать йодированную соль.

Ешьте меньше сладкого. Для улучшения своего состояния лучше исключить из рациона газировку, йогурты со сладким наполнителем, концентраты фруктовых соков, сиропы, ароматизированное молоко.

Замените печенье, пирожные и шоколад на свежие фрукты и овощи.

Пейте воду, не менее 8-10 стаканов в день. Так вы сможете поддержать водно-солевой баланс и ограничить потребление лишних калорий.

Ежедневно ешьте смеси цельнозерновой злаков из пшеницы, кукурузы и риса.

Не пренебрегайте бобовыми, такими как чечевица и фасоль. Готовьте мясо, рыбу, яйца и молоко. В этих продуктах содержится много белка.

ВОЗ рекомендует заменить подсолнечное масло, сливочное масло и сало на полезные жиры — на оливковое, соевое или кукурузное масло.

Лучше замените жареную пищу на вареную или приготовленную на пару.

И запомните главное: не употребляйте алкоголь во время болезни. Он не защищает ни от коронавирусной инфекции, ни от других болезней и может быть опасным.

Родителям, в которых маленькие дети, стоит соблюдать грудного вскармливания с добавлением питательных и безопасных продуктов начиная с 6 месяцев.

"Комментарии" сообщали о продуктах, без которых ваш мозг будет тормозить.


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Источник: https://health.24tv.ua/shho-mozhna-yisti-pri-koronavirusi-covid-19-spisok-produktiv_n1454668
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