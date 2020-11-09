Как следует питаться, если заболели на COVID-19: советы ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения разъяснила, как нужно питаться во время болезни на COVID-19.

Фото: verywellfit.com

Обычно, не только при коронавирусе, но и во время любой болезни мы чувствуем слабость и исчезновения аппетита. Однако сверхважно получать полезные вещества, чтобы бороться с инфекцией для того, чтоб пойти на поправку.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что полноценное питание поддерживает иммунную систему и помогает снизить риск развития хронического состояния, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака.

Советы по питанию во время болезни на коронавирус

• Старайтесь ограничивать употребление соли и продуктов с высоким содержанием натрия, например, соевого и рыбного соуса. Суточная норма должна составлять 1 чайная ложка в день. Врачи советуют выбирать йодированную соль.

• Ешьте меньше сладкого. Для улучшения своего состояния лучше исключить из рациона газировку, йогурты со сладким наполнителем, концентраты фруктовых соков, сиропы, ароматизированное молоко.

• Замените печенье, пирожные и шоколад на свежие фрукты и овощи.

• Пейте воду, не менее 8-10 стаканов в день. Так вы сможете поддержать водно-солевой баланс и ограничить потребление лишних калорий.

• Ежедневно ешьте смеси цельнозерновой злаков из пшеницы, кукурузы и риса.

• Не пренебрегайте бобовыми, такими как чечевица и фасоль. Готовьте мясо, рыбу, яйца и молоко. В этих продуктах содержится много белка.

• ВОЗ рекомендует заменить подсолнечное масло, сливочное масло и сало на полезные жиры — на оливковое, соевое или кукурузное масло.

• Лучше замените жареную пищу на вареную или приготовленную на пару.

• И запомните главное: не употребляйте алкоголь во время болезни. Он не защищает ни от коронавирусной инфекции, ни от других болезней и может быть опасным.

• Родителям, в которых маленькие дети, стоит соблюдать грудного вскармливания с добавлением питательных и безопасных продуктов начиная с 6 месяцев.





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