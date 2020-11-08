ТОП-10 продуктов, без которых ваш мозг будет тормозить

Нашему мозгу для продуктивной работы нужны как минимум два условия: правильный отдых и полноценное питание. Существует десять продуктов, употребление которых поможет нашей умственной активности. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья Украины

Рыба

В жирной морской рыбе много полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Именно из них в нашем организме вырабатывается вещество миелин — своеобразный изоляционный материал для нервных волокон. А также миелин способствует быстрой работе мозга и передачи информации от одной клетки к другой.

Грецкие орехи

Еще один источник омеги-3. Регулярное употребление повышает уровень серотонина (гормона счастья), что является профилактикой депрессий. Рекомендуется употреблять по 3-5 грецких орехов в день.

Черника

Источник антиоксидантов, которые позволяют избавиться от вредных веществ, повреждающих клетки мозга. Регулярное употребление черники улучшает познавательные функции и память.

Какао

В этих бобах много мощного антиоксиданта флаванола — это вещество улучшает кровообращение мозга и защищает его от окислительных процессов, приводящих к различным нейродегенеративным заболеваниям (например, болезни Альцгеймера). А еще шоколад повышает уровень дофамина в крови — гормон, отвечающий за хорошее настроение.

Женьшень

Для активизации мозговой деятельности хватит пары капель настойки женьшеня на стакан воды. Но, помните, что детям не следует употреблять спиртные настойки даже в маленькой концентрации.

Яйца

Здесь вам и качественный белок, и жиры, и витамины. Кроме того, в яйцах содержится много холина, что способствует сосредоточению и улучшает работоспособность нервных клеток. Регулярно употребляйте яйца, чтобы держать мозг в тонусе.

Брокколи

Один из главных источников витамина K, который поддерживает нормальную деятельность мозга. В брокколи содержится бор, который необходим мозгу, ведь дефицит этого вещества снижает мозговую активность. Полезными будут и другие виды капусты: брюссельская, цветная, белокочанная, пекинская или савойская.

Яблоки

Настоящий кладезь всех минеральных веществ и витаминов. Регулярно ешьте яблоки, и это оздоровит сосуды мозга, помешает их закупорке. Тогда ваш мозг будет работать безупречно, а опасность кровоизлияний — снизится.

Чечевица

Насыщенная железом и аминокислотами, которые нужны для быстрого протекания биохимических процессов в мозговых клетках. Этот продукт обеспечивает ясность ума и повышает скорость мышления.

Хлеб из муки грубого помола

При употреблении белого хлеба или изделий из муки высшего сорта и сдобы в кровь выбрасывается много инсулина, а это "отключает" мозг. Тогда как "медленные" углеводы, которые есть в цельнозерновых продуктах и муке грубого помола, помогут мозгу зарядиться энергией на весь день.

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