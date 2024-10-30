Как проверить свежесть рыбы: действенные способы

Свежесть рыбы является ключевым фактором обеспечения ее безопасности и вкусовых качеств. Определение свежести рыбы может быть сложной задачей, особенно для тех, кто не имеет опыта в выборе морепродуктов. Однако существует несколько простых методов, которые помогут вам убедиться, что рыба, которую вы покупаете или готовите, является свежей, сообщает портал "Комментарии".



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Одним из важнейших показателей свежести рыбы является ее глаза. У свежей рыбы ясные, блестящие и немного выпуклые глаза. Если глаза рыбы мутны или впалые, это может свидетельствовать о том, что рыба уже не свежа.

Жабры свежей рыбы должны быть алого или розового цвета. Они также должны быть влажными и без слизи. Если жабры имеют коричневый или серый оттенок, это признак того, что рыба начинает портиться.

Свежая рыба имеет легкий, морской запах или вообще нет запаха. Если у рыбы сильный, неприятный запах, это явный признак того, что она уже не свежа.

Кожа свежей рыбы должна быть блестящей и влажной, а чешуя плотно прилегать к телу. Если чешуя легко отпадает или кожа выглядит тусклой, это может свидетельствовать о потере свежести.

Свежая рыба имеет упругое тело, которое быстро возвращается к своей форме по нажатию. Если тело рыбы мягкое или остается вмятиной после нажатия, это признак того, что рыба уже не свежа.

Брюшко свежей рыбы должно быть чистым и не раздутым. Если брюшко раздуто или имеет следы крови, это может свидетельствовать о том, что рыба начинает портиться.

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