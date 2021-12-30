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Как проверить подлинность красной икры с помощью воды

Маркетолог Владимир Козлов рассказал, как проверить подлинность красной икры с помощью горячей воды

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Красная икра — вкусный и полезный продукт, который ассоциируется с праздником и застольем. Но, к сожалению, его часто подделывают. Маркетолог Владимир Козлов рассказал, как быстро проверить подлинность красной икры.

Как проверить подлинность красной икры с помощью воды

Как проверить подлинность красной икры (фото из открытых источников)

Эксперт отметил, что такой популярный на новогоднем столе продукт, как красная икра, активно подделывается. И очень сложно отличить фальсификат от оригинала, на первый взгляд. Но есть один простой и быстрый способ, с помощью которого можно узнать правду.

Маркетолог рассказал, что нужно взять стакан с горячей водой и опустить туда икринки. В результате подделанный продукт быстро растает или же на поверхности воды появится жирная пленка. А если икра настоящая — она помутнеет и немного побелеет.

Более того, специалист подчеркнул, что качественная красная икра не будет стоить дешево и покупать ее нужно только в проверенных торговых точках.

Напомним, что из миллионов полезных продуктов можно выделить красную икру. Этот деликатес обладает очень большим количеством различных полезных элементов и витаминов, которые положительно влияют на здоровье человека. Что особенного в этом продукте?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие три способа помогут определить подделанную красную икру.

Читайте также, что врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев рассказала об опасности, которую несет в себе употребление красной икры и раскрыла допустимое количество этого продукта в рационе. И главная опасность, которая скрывается в продукте — большое количество соли. В красной икре ее содержится около десять граммов на 100 граммов продукта.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/129933-ekspert-rasskazal-kak-proverit-podlinnost-ikry-s-pomoschyu-vody.html
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