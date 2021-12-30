Как проверить подлинность красной икры с помощью воды

Красная икра — вкусный и полезный продукт, который ассоциируется с праздником и застольем. Но, к сожалению, его часто подделывают. Маркетолог Владимир Козлов рассказал, как быстро проверить подлинность красной икры.

Как проверить подлинность красной икры (фото из открытых источников)

Эксперт отметил, что такой популярный на новогоднем столе продукт, как красная икра, активно подделывается. И очень сложно отличить фальсификат от оригинала, на первый взгляд. Но есть один простой и быстрый способ, с помощью которого можно узнать правду.

Маркетолог рассказал, что нужно взять стакан с горячей водой и опустить туда икринки. В результате подделанный продукт быстро растает или же на поверхности воды появится жирная пленка. А если икра настоящая — она помутнеет и немного побелеет.

Более того, специалист подчеркнул, что качественная красная икра не будет стоить дешево и покупать ее нужно только в проверенных торговых точках.

Напомним, что из миллионов полезных продуктов можно выделить красную икру. Этот деликатес обладает очень большим количеством различных полезных элементов и витаминов, которые положительно влияют на здоровье человека. Что особенного в этом продукте?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие три способа помогут определить подделанную красную икру.

Читайте также, что врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев рассказала об опасности, которую несет в себе употребление красной икры и раскрыла допустимое количество этого продукта в рационе. И главная опасность, которая скрывается в продукте — большое количество соли. В красной икре ее содержится около десять граммов на 100 граммов продукта.

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