Как приготовить вкусную шаурму в домашних условиях: рецепт

Шаурма — популярное, вкусное и очень сытное блюдо. Поскольку шаурма является классической уличной едой, на сегодняшний день ее можно приобрести едва ли не каждом шагу. Однако ее качество часто вызывает сомнения. Поэтому многие предпочитают готовить ее дома самостоятельно. Журналисты портала "Комментарии" расскажут читателям, как приготовить вкуснейшую шаурму в домашних условиях.

Домашний рецепт шаурмы

Данный рецепт шаурмы рассчитан на восемь порций. Невероятный вкус готовой шаурмы заставит вас снова и снова возвращаться к приготовлению блюда именно по этому рецепту.

Ингредиенты:

• Куриное филе — 700-800г;

• Сыр Чеддер — 8 пластинок;

• Помидоры — 2-3 шт. (больших);

• Белокочанная или молодая капуста;

• Огурец — 1шт;

• Лаваш — 4 больших или 8 штук маленьких;

• Кетчуп;

• Специи: итальянские травы, карри, паприка;

• Соль по вкусу.

Для соуса:

• Майонез — 300 г (средней жирности);

• Чеснок — 1 зубчик;

• Специи: итальянские травы, карри, паприка.

Пошаговый способ приготовления:

1. Для начала следует подготовить куриное филе. Его нужно разрезать на мелкие кубики.

2. К мясу добавить итальянские травы, соль, карри и паприку, затем тщательно перемешать.

2. Далее мясо нужно обжарить на небольшом огне до готовности;

3. Белокочанную или молодую капусту промыть и тонко нарезать;

4. Помидор нарезать полукольцами (серединку лучше убрать);

5. Огурец нарезать кружочками, а затем порезать их соломкой;

6. Лаваш разрезать на две части (если лаваш большой);

7. Для соуса потребуется смешать майонез со специями и добавить измельченный зубчик чеснока.

После того, как все ингредиенты для шаурмы подготовлены, приступаем к сборке:

1. Нижнюю часть лаваша смазываем соусом;

2. Выкладываем на соус капусту;

3. На капусту выкладываем огурцы;

4. Далее идет слой обжаренного куриного филе;

5. Затем сверху филе поливаем кетчупом и добавляем немного майонезного соуса;

6. Сверху выкладываем слой помидоров;

7. Затем берем пластинку сыра Чеддер и разделяем ее на две части, после чего кладем их поверх помидоров;

8. Сворачиваем шаурму;

9. Поджарить до образования корочки на сковороде (без добавления масла).

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