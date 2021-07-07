Как предотвратить обезвоживание организма в летний зной

Летний сезон — это время года, когда мы чрезмерно потребляем лимонады и мороженое. Чтобы хоть как-то справиться с окружающей жарой, организм тратит много сил на терморегуляцию. Как пишет Times of India, следует соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать обезвоживания в летние дни.



Как защититься от обезвоживания в летнюю жару. Фото из открытых источников

Не просто пейте, ешьте воду

Да, вы правильно прочитали. Около 20% воды, которую мы потребляем, поступает в организм с пищей. Огурцы, сельдерей, редис, помидоры, цветная капуста, перец, арбуз, брокколи, шпинат, клубника и грейпфрут — это лишь некоторые из фруктов и овощей, содержащих много воды. Все они состоят из 90% воды или более. Летом им следует уделить больше внимания.

Не все напитки одинаково полезны

Не забывайте, что некоторым напиткам свойственно обезвоживать человеческий организм. В этот список входят газировка, энергетики, лимонады, кофе, пиво, вино и крепкий алкоголь. В них содержится много сахара, солей и других веществ, побуждающих организм терять воду. Поэтому от такого лакомства в жару лучше или совсем воздержаться, или употреблять умеренно, не забывая про обычную воду.

Поддержка от холодного душа

В жару человек интенсивнее потеет, что приводит к значительной потере воды. Холодный душ вряд ли сможет вас достаточно увлажнить, но необходимую прохладу в жару принесет. При этом холодная вода помогает уменьшить количество пота, выделяемого организмом. Также подобный душ поможет мышцам расслабиться.

Пейте настоянную воду

Добавьте в воду несколько простых добавок, чтобы сделать ее "интересной". Без искусственных подсластителей или консервантов лаймы, апельсины, ягоды, лимоны, мята или даже огурцы значительно улучшат вкус напитка. Это также может помочь вам пить больше воды, чем обычно.

Секретные ингредиенты для завтрака: овсянка и семена чиа

Овсянка идеальна для завтрака по многим причинам. В жару ее преимуществом является то, что овес, поглощая воду при приготовлении, расширяется. Это означает, что вместе с кашей вы съедите много жидкости. А если к овсянке добавить еще и семена чиа, чернику или клубнику, это еще больше добавит воды, потребленной вами. И чувство сытости останется дольше.

Прислушайтесь к организму

Ваша кожа стала сухой, чувствительной, вы чувствуете раздражение или постоянный зуд без явных причин? Вероятно, организм сигнализирует вам об обезвоживании. Также в список симптомов можно отнести головокружение, постоянную усталость и головную боль. К тому же, если цвет вашей мочи внезапно изменился в слишком темный, это тоже свидетельствует о вероятном обезвоживании.

В конце концов, пейте больше воды

Самый простой и легкий в соблюдении режим — это периодическое употребление обычной воды и поддержание ее баланса в вашем теле в течение всего лета.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие напитки могут лучше утолить жажду в летнюю жару.

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