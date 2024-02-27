По внешнему виду нельзя понять, густая кровь у вас или нет, для этого нужно как минимум сдать общий анализ крови, который и покажет, все ли с ней нормально. Тем не менее, как говорят врачи, есть клинические признаки, с помощь которых можно понять густая ли у вас кровь.

Как правильно разжижать кровь

И так, если вы постоянно чувствуете сухость во рту, быстро утомляетесь, вас постоянно клонит в сон и вы рассеяны, то это повод задуматься, что проблемы могут быть именно в густой крови. Кроме того, если она "загущена" вы будете ощущать постоянные головные боли и тяжесть в ногах, скачки давления. Еще одним признаком того, что нужно сходить к врачу или хотя бы сдать анализы являются постоянно холодные руки и ноги, а также депрессивное состояние.

Если вы поняли, что кровь у вас, действительно, загущена, то сразу паниковать не стоит. Да, это состояние опасно тем, что может привести к тромбозам, но кровь можно разжижить, и не только при помощи медикаментов, которые припишет ваш терапевт или кардиолог.

В первую очередь, подчеркивают врачи, нужно обратить внимание на то, сколько вы пьете. По их словам, именно потребление воды больше всего влияет на плотность крови. Чтобы понять, сколько в день нужно выпивать воды можно применить простую формулу — на каждый килограмм веса должно приходиться 30 мл воды. То есть если человек весит 60 кг, значит, он должен выпивать в день 1800 мл воды.

Кроме того, подчеркивают врачи, при склонности к тромбозам, нужно тщательно следить за питанием, употреблять много овощей и фруктов, которые содержат много воды. Например, врачи рекомендуют остановить свой выбор на имбире, чесноке, льняном и оливковом масле, ананасе. Также хорошо разжижает кровь ромашковый чай, красное вино, апельсиновый сок и даже корица. Чтобы кровь "не густела" стоит выбирать нежирное мясо и рыбу.

При этом врачи подчеркивают, что загущают кровь мясо жирных сортов, сало, сливочное масло, соль. Также при густой крови стоит отказаться от гречки, бобовых, бананов, грецких орехов и белого хлеба. Помимо этого, курение и употребление алкоголя, как говорят врачи, способствуют значительному сгущению крови. Кроме этого, на ее вязкость влияют и некоторые медицинские препараты – например, гормональные препараты или оральные контрацептивы.

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