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Главная Новости Здоровье диета и питание Как правильно питаться во время эпидсезона гриппа и ОРВИ: советы главного санитарного врача
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Как правильно питаться во время эпидсезона гриппа и ОРВИ: советы главного санитарного врача

По мнению специалиста, главное придерживаться сбалансированного питания

сегодня, 16:08
Автор:

Елизавета Черных

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко поделился с украинцами советами правильного питания во время эпидемического сезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. По мнению специалиста, главное — это сбалансированное питание. 

Как правильно питаться во время эпидсезона гриппа и ОРВИ: советы главного санитарного врача

ФОТО: Из открытых источников

Ляшко уверяет, что продуктов, которые остановят инфекции, в том числе и коронавирусную, нет. Однако есть определенная пища, благодаря которой можно укрепить иммунитет. 

На своей странице в социальной сети санитарный врач написал о "здоровой тарелке", которая может увеличить сопротивляемость организма вирусным заболеваниям. По мнению Виктора Ляшко, основной ее принцип полагается на сбалансированное питание: 

- употребление трех порций овощей и зелени, двух порций фруктов и ягод ежедневно, как свежих, так и замороженных без содержания соли и сахара;

- употребление достаточного количества белков в составе злаковых или бобовых продуктов, орехов и семян, яиц, нежирного мяса или рыбы;

- обеспечение организма достаточным количеством жидкости, преимущественно за счет чистой питьевой воды;

- потребления нормального количества калорий, ограничение соли, сахара: количество потребленных калорий должно соответствовать затратам энергии;

- суточное количество соли не должно превышать 5 граммов. Чрезмерное потребление соли приводит к повышению кровяного давления и риску возникновения опасных осложнений — инфарктов и инсультов;

- целесообразным будет ограничить суточное количество сахара до 25 граммов.

Ранее портал "Комментарии" называл самые опасные побочные эффекты от ежедневного употребления газированных напитков. Исследования доказывают, что употребление банки или более в день, вероятно, является причиной многих проблем со здоровьем. 


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Источник: https://www.facebook.com/100003664006848/posts/2201872196611559/?app=fbl
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