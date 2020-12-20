Как правильно питаться во время эпидсезона гриппа и ОРВИ: советы главного санитарного врача

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Елизавета Черных
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко поделился с украинцами советами правильного питания во время эпидемического сезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. По мнению специалиста, главное — это сбалансированное питание.
ФОТО: Из открытых источников
Ляшко уверяет, что продуктов, которые остановят инфекции, в том числе и коронавирусную, нет. Однако есть определенная пища, благодаря которой можно укрепить иммунитет.
На своей странице в социальной сети санитарный врач написал о "здоровой тарелке", которая может увеличить сопротивляемость организма вирусным заболеваниям. По мнению Виктора Ляшко, основной ее принцип полагается на сбалансированное питание:
- употребление трех порций овощей и зелени, двух порций фруктов и ягод ежедневно, как свежих, так и замороженных без содержания соли и сахара;
- употребление достаточного количества белков в составе злаковых или бобовых продуктов, орехов и семян, яиц, нежирного мяса или рыбы;
- обеспечение организма достаточным количеством жидкости, преимущественно за счет чистой питьевой воды;
- потребления нормального количества калорий, ограничение соли, сахара: количество потребленных калорий должно соответствовать затратам энергии;
- суточное количество соли не должно превышать 5 граммов. Чрезмерное потребление соли приводит к повышению кровяного давления и риску возникновения опасных осложнений — инфарктов и инсультов;
- целесообразным будет ограничить суточное количество сахара до 25 граммов.
Ранее портал "Комментарии" называл самые опасные побочные эффекты от ежедневного употребления газированных напитков. Исследования доказывают, что употребление банки или более в день, вероятно, является причиной многих проблем со здоровьем.
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