Как понять, что еда вам не подходит: 5 главных признаков

Иногда организм с помощью определенных сигналов говорит, какая еда нам подходит, а какую лучше ограничить в рационе. Но не каждый прислушивается к подобным "звоночкам". И очень зря, поскольку такое бездействие может спровоцировать проблемы с пищеварением.

Как понять, что еда вам не подходит (фото из открытых источников)

Лишние килограммы

Из-за токсинов, которые попадают в организм вместе с определенными продуктами, тело начинает быстрее набирать лишний вес. Все потому, что эти химические вещества нарушают баланс сахара и холестерина в крови. При потреблении вредной пищи увеличивается выработка жировых клеток и организм начинает задерживать воду, чтобы уменьшить токсическую нагрузку на органы.

Головная боль

Часто головные боли появляются из-за нарушения работы кишечника в результате употребления нездоровой пищи. В процессе пропускания через себя десятков тонн пищи основной задачей этого органа остается защита организма от многочисленных токсичных веществ, таких, например, как остатки пестицидов на овощах или тяжелые металлы, которые мы вдыхаем с загрязненным воздухом.

Утомляемость

Постоянная утомляемость и вялость также являются "тревожным звоночком". Эксперты ВОЗ сообщают, что упадок сил может быть причиной неправильного питания, в частности отсутствия в рационе растительной пищи и продуктов, богатых клетчаткой. Из-за того, что организм недополучает определенные витаминны и микроэлементы, его энергия на исходе.

Метеоризм

Если прием пищи сопровождается постоянным вздутием живота, это может говорить о том, что ферменты организма не справляются с объемом и характером продуктов, которую вы привыкли употреблять. Не стоит пытаться преодолеть организм, так как в результате еда не усвоится и начнет просто разлагаться в организме. Если вы наблюдаете подобные симптомы в течение длительного времени, тогда лучше обратиться к врачу.

Изжога

В пищеводе отсутствуют железы, производящие защитную слизь. Поэтому кислое желудочное содержимое разъедает слизистую органа, и поэтому наблюдается не что иное, как химический ожог пищевода. Причинами изжоги могут быть переедание, еда наспех, жирные, жареные, острые блюда, свежая выпечка, чай, кофе или шоколад.

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