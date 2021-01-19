Как определить подлинность кофе: ученые придумали метод

Специалисты из Канады придумали метод, который поможет определить, какие сорта кофе и в каком соотношении использовались для создания ароматного напитка. Результаты их работы опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry, пишут "РИА Новости".

Кофе. Фото: unsplash

В материале говорится, что есть два основных вида кофе – это арабика (более дорогая) и робуста (более дешевая). Производители смешивают зерна этих сортов, после чего определить их соотношение в готовом продукте становится не так просто.

Ученые придумали новый способ, который быстро поможет определить состав кофе и его подлинность. Метод называется ядерный магнитный резонанс (ЯМР).

Сообщается, что с помощью этого метода ученым удалось установить 12 соединений, которые исследуют испытаниях чистого кофе.

"Повышенные количества 16-O-метилкафестола (16-OMC) уникальны для робусты, а кахвеола — для арабики", — говорят канадские ученые.

Специалисты утверждают, что данный способ поможет провести более надежную проверку подлинности кофе, нежели любые другие экспресс-методы, которые существуют.

Как сообщало издание "Комментарии", кому стоит отказаться от кофе. Специалисты из Американского университета психологии выяснили, что некоторым людям лучше отказаться от любимого напитка, дабы избежать проблем со здоровьем. Они утверждают, что восприимчивость к кофе у всех людей абсолютно разная: некоторые употребляют его в больших количествах, но при этом чувствуют себя хорошо, а есть те, у кого из-за этого напитка могут начаться негативные изменения в психике.

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