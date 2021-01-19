Как определить подлинность кофе: ученые придумали метод

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Любовь Блажко
Специалисты из Канады придумали метод, который поможет определить, какие сорта кофе и в каком соотношении использовались для создания ароматного напитка. Результаты их работы опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry, пишут "РИА Новости".
Кофе. Фото: unsplash
В материале говорится, что есть два основных вида кофе – это арабика (более дорогая) и робуста (более дешевая). Производители смешивают зерна этих сортов, после чего определить их соотношение в готовом продукте становится не так просто.
Ученые придумали новый способ, который быстро поможет определить состав кофе и его подлинность. Метод называется ядерный магнитный резонанс (ЯМР).
Сообщается, что с помощью этого метода ученым удалось установить 12 соединений, которые исследуют испытаниях чистого кофе.
Специалисты утверждают, что данный способ поможет провести более надежную проверку подлинности кофе, нежели любые другие экспресс-методы, которые существуют.
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